Este miércoles 6 de noviembre, las sucursales bancarias en todo el país no abrirán sus puertas. La jornada se celebra por el Día del Bancario, un feriado reconocido en el convenio colectivo del sector financiero, que otorga descanso a todos los empleados del rubro, tanto en entidades públicas como privadas.

Durante esta fecha, no habrá atención presencial, por lo que quienes necesiten realizar operaciones deberán recurrir a los canales digitales o homebanking, además de los cajeros automáticos y los comercios habilitados para extracciones. Se trata de una medida que cada año impacta en millones de usuarios del sistema financiero argentino.

Qué dice la normativa

El artículo 50 del convenio colectivo de trabajo establece que “se instituye como Día del Bancario el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”. Esto significa que el feriado tiene carácter oficial dentro del sector, aunque no se trate de una fecha de descanso general para toda la población.

La disposición abarca a todas las entidades financieras del país, sin importar su jurisdicción ni el tipo de banco. Por eso, los clientes deben anticipar o reprogramar operaciones que requieran la intervención del personal, como depósitos en ventanilla, gestiones de préstamos o trámites administrativos.

A pesar de la suspensión de la atención presencial, los cajeros automáticos y las plataformas digitales seguirán funcionando con normalidad. Además, los usuarios podrán retirar efectivo en supermercados, farmacias y comercios adheridos al sistema de extracción por compras. Las operaciones programadas con vencimiento el 6 de noviembre se acreditarán el día hábil siguiente, según el procedimiento habitual del sistema financiero.

El origen del Día del Bancario

El Día del Bancario tiene un fuerte vínculo con la historia sindical argentina. La fecha recuerda la fundación de la Asociación Bancaria, ocurrida el 6 de noviembre de 1924, sindicato que representa a los trabajadores del sector financiero desde hace más de un siglo.

La conmemoración también evoca la primera huelga bancaria nacional, realizada el 19 de abril de 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Aquella protesta, impulsada por empleados del Banco Provincia y liderada por figuras como Vicente Ventura y Jorge Alvear, marcó un precedente en la lucha por los derechos laborales de los trabajadores del sector.

Entre los avances obtenidos en esa época destacan la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados de bancos y seguros en 1923 y la institucionalización definitiva del feriado bancario, que desde entonces se mantiene como una tradición gremial con reconocimiento nacional.

Cómo operar durante el feriado

Durante el Día del Bancario, se recomienda a los usuarios:

Utilizar canales digitales para realizar transferencias, pagos o consultas.

Hacer uso de cajeros automáticos y comercios habilitados para extracciones.

Evitar programar operaciones presenciales para el 6 de noviembre.

Tener en cuenta que las acreditaciones y vencimientos se procesarán el próximo día hábil.