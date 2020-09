Posadas: la beba que encontraron apuñalada salió de terapia intensiva

La beba que encontraron apuñalada el lunes pasado en Posadas comienza a recuperarse. Las autoridades del hospital indicaron que la niña salió de terapia intensiva y se encuentra en una sala de internación, "con cuidados mínimos".

La niña fue encontrada dentro de una bolsa, con un cuchillo clavado en la espalda, en la Costanera Oeste de la capital de Misiones. Desde aquél momento quedó internada en terapia intensiva en el Hospital Materno Neonatal de Posadas y se multiplicaron las consultas para adoptarla, publicó Clarín.

Este sábado, el gerente asistencial de ese centro médico dio detalles del estado de salud de la niña. "Me acaban de comunicar la grata noticia de que ya salió de la terapia", dijo David Halac.

"Ella se encuentra ahora en una sala de internación, con cuidados mínimos, propios de las heridas. Se le hacen curaciones diarias, la ven los cirujanos, los neonatólogos, los enfermeros. Y está alimentándose perfectamente por la boca, no tiene el suero puesto", continuó Halac. Agregó que, "por el riesgo de infección", se le están dando antibióticos.

"Hay que ser muy prudentes. Hablamos de una herida con un elemento cortopunzante con un elemento que estaba oxidado y potencialmente muy contaminado", expresó el gerente asistencial a Radio 89.3.

De todas maneras, se mostró muy optimista acerca de la salud de la bebé: "No creo que le queden secuelas en ningún órgano. Ningún órgano ni ningún vaso sanguíneo fueron atravesados por la herida", señaló.

Consultado sobre el alta, explicó que se deben considerar dos aspectos: la evolución de su salud y los plazos judiciales.

"Calculo que el tema de la salud se va a resolver en pocos días. Hay que esperar que cicatricen las heridas y que le saquen los puntos. Después está el tema legal, cuando se resuelva la cuestión de la tenencia se le entregará a la persona designada por la Justicia", indicó Halac.

Hallazgo

La nena nació "el sábado en horas de la tarde", según el gerente del hospital. El lunes 7 de septiembre fue encontrada por un profesor de gimnasia que oyó los gemidos que llegaban desde una bolsa, cuando hacía running en el Acceso a la Costanera Oeste, entre los puentes de las avenidas Chacabuco y Blas Parera.

Al acercarse, la halló envuelta en mantas y con un viejo cuchillo tramontina clavado en la espalda. Además, presentaba otros cuatro cortes en su cuerpo, todos superficiales.

El hombre se dirigió a una comisaría, donde policías le practicaron las primeras atenciones a la bebé.

Tras las pericias, los investigadores encontraron en la noche de ese lunes a la madre de la niña y la detuvieron en una causa con la carátula "intento de infanticidio".

​Actualmente, la mujer (28), está internada en el Hospital Materno Neonatal ya que sufrió una "hemorragia posparto".

"La hemorragia puso en riesgo su vida, la Policía la trajo rápido. Estuvo internada en terapia, pero ya está en una sala común", dijo Halac. Y agregó: "Me acerqué a hablar con ella estando en terapia. Me dijo que se sentía bien, nada más. Solo hablamos de su salud. No tengo por qué preguntarle por su decisión. Nosotros tenemos que atender a la mamá y a la bebé, la Justicia se encargará del resto".

Adopción

Luego de que trascendiera la noticia, muchas personas realizaron consultas para adoptar a la niña.

Al respecto, la Defensoría del Niño adelantó que intentará evitar la institucionalización de la menor, que en los próximos días podría quedar bajo la custodia de un miembro de su "familia ampliada".

Mientras tantos, muchas personas se anotan en el Registro Único de Aspirantes a la Adopción para recibir en su hogar a Milagros, como la llamaron en un principio, o Victoria, tal es el nombre que la acompaña en estas horas.

"Ya le pusieron nombre. Vi en la incubadora que decía Victoria. Pero es un nombre ficticio, puesto por la gente de Neonatología, que se encariña. Le pusieron Victoria haciendo referencia a la victoria de la vida", dijo Halac