Potenciar Trabajo, AUH y Tarjeta Alimentaria: confirmaron bono y plus de fin de año

Esta mañana, el funcionario nacional anunció que quienes están inscriptos en los programas recibirán un plus en diciembre. "Vamos a dar un bono de fin de año de $9.400 a los beneficiarios de Potenciar Trabajo, a duplicar el monto de la Tarjeta Alimentaria, y a darle un plus a los beneficiarios de la AUH, van a cobrar $12.000 en diciembre", detalló Daniel Arroyo y aclaró: "No hay ánimo de un conflicto social en Argentina, no creo que se venga un diciembre caliente en ese sentido".

Daniel Arroyo - Ministro de Desarrollo de la Nación

En referencia al bono de fin de año, anticipó que "las 700.000 personas que forman parte del programa Potenciar Trabajo, y cobran la mitad del salario mínimo, con cuatro horas de trabajo como contraprestación, van a cobrarlo"