Los hogares argentinos no sienten la inflación en abstracto, sino en lo que compran cada día: frutas y verduras, cuyos precios crecieron más del doble que el índice general publicado por el INDEC.

Aunque el IPC de agosto registró un incremento inferior al 2% respecto a julio, las seis verduras más comercializadas en el Mercado Central de Buenos Aires aumentaron al doble, mientras que las cuatro frutas más vendidas subieron dos veces y media por encima del indicador oficial.

La diferencia entre los precios del mercado concentrador y los de los supermercados llegó al 159,1%, a favor de estos últimos, con un aumento de 36,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior, según el informe del Centro CEPA.

En detalle, la batata y la cebolla redujeron sus brechas un 50,7% y un 3,8%, mientras que el zapallo, la papa, el tomate y la lechuga aumentaron sus diferencias un 47,4%, 47,3%, 29,4% y 28,1%, respectivamente.

Esta tendencia se tradujo en un incremento del 4,4% en el segmento de verduras, tubérculos y legumbres del IPC en comparación con julio de 2025. De esta manera, el ponderador de la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que representa 2,2% del índice, mostró un alza de 0,1% en agosto.

Impacto en la canasta familiar

Las hortalizas y las frutas constituyen una parte importante del consumo en la canasta de los argentinos. La incidencia de las verduras en el IPC-INDEC alcanza 2,2% en el Gran Buenos Aires y hasta 3,6% en las regiones noreste y noroeste del país. Por su parte, la participación de las frutas es de 1,3% en el área metropolitana y 1,5% en el noreste y noroeste.

Al desglosar los datos, la cebolla fue la única especie que mantuvo su precio estable. En cambio, el tomate, la batata y el zapallo aumentaron un 58,0%, 19,5% y 0,4%, respectivamente. Otros productos mostraron caídas: lechuga -35,3% y papa -19,2%, mientras que la variación interanual del segmento fue negativa, con una contracción del 38,8%.

Tomate y papa: extremos del mercado

El tomate presentó la mayor variación acumulada del año, con un 183,3%, mientras que la batata lideró la variación interanual con 15,4%. Por su parte, el sector papero enfrenta dificultades debido a sobreoferta, altos costos dolarizados, pérdida de exportaciones y competencia de países subsidiados. Según la FENAPP, los insumos importados son mucho más caros que en los países vecinos, lo que vuelve insostenible la producción. Además, los impuestos internos elevan los costos en toda la cadena productiva. Durante el primer semestre, los productores perdieron hasta un 50% de la inversión y algunos proyectan pérdidas totales.

Frutas: subas generalizadas

En el caso de las frutas, la naranja fue la única en reducir su precio, un 0,4%, mientras que el limón subió 13,5%, la banana 7,4% y la manzana 13,5%. La variación interanual del segmento alcanzó 22,8%.

El limón lideró la estadística con 61,0% y acumuló una caída del 66,9%. La industria limonera atraviesa dificultades, aunque la reactivación de exportaciones —el “limón del verano” hacia Chile y el “limón siciliano” al sur de Brasil— fortalece la economía regional, aunque podría reducir la oferta interna y presionar al alza los precios en el Mercado Central de Buenos Aires.

Por su parte, la banana experimentó un fuerte aumento debido al corte del paso Cristo Redentor, que incrementó la demanda.