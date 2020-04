"Prefiero tener 10 por ciento más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina por coronavirus. Los que plantean el dilema entre la economía y la salud, están diciendo algo falso", sostuvo el jefe de Estado en una entrevista difundida sobre la medianoche de este sábado, realizada en la Residencia de Olivos por el periodista Jorge Fontevecchia para Net TV.

"Tengo que preservar que los que puedan producir y exportar, que produzcan y exporten porque me hacen falta las divisas, para comprar respiradores me hacen falta las divisas", dijo y agregó que "también sé que tengo que preservar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes. Pero no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave y, por lo tanto, no puedo hacerme el distraído frente a eso", despuntó e insistió: "De la muerte no se vuelve, pero de la economía se vuelve".