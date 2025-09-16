Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de anunciarlo por cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, que prioriza el equilibrio fiscal y la disciplina presupuestaria. Con gastos estimados en 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, la iniciativa busca garantizar un resultado financiero equilibrado o superavitario..

El texto enviado a la Cámara de Diputados proyecta una inflación anual del 10,1% para 2026, frente a la estimación de 24,5% para este año. Para 2027 y 2028, se prevé que la inflación descienda al 5,9% y 3,7% respectivamente. El tipo de cambio nominal se estima en $1.423 para diciembre de 2026, con un incremento de 7,4%, y se espera que siga acompañando la desaceleración del IPC hasta 2028.

En materia económica, el proyecto de Presupuesto contempla un crecimiento del PIB del 5% anual entre 2026 y 2028. Por sectores, la industria y el comercio registrarían expansiones de 5,9% y 5,6%, mientras que el sector agropecuario crecería 2,7%. Los bienes aumentarían en promedio 5,4%, superando a los servicios, que subirían 4,5%.

En tanto, según detallaron, se proyecta un incremento generalizado. El Consumo Privado se elevaría 4,9% en 2026, manteniéndose firme en 4,5% y 4,6% durante 2027 y 2028, cercano a la evolución del PIB. La Inversión registraría un crecimiento sostenido de 9,4% anual en todo el período.

El proyecto destina el 85% de los recursos a áreas sociales, incluyendo salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades, sectores que estuvieron en el centro de la discusión legislativa durante el año, tras los vetos presidenciales a leyes impulsadas por la oposición.

Además, se prevén 8 billones de pesos para la administración gubernamental, 7 billones para defensa y seguridad, 106 billones para políticas sociales y 14 billones para el pago de deuda pública.

