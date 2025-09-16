Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei presentó en cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026 y lo envió a la Cámara de Diputados. Contempla un recorte histórico del gasto público en relación al PBI, con la prohibición de financiamiento del Tesoro vía Banco Central. Según el Ejecutivo, se trata del gasto nacional más bajo en 30 años.

La iniciativa proyecta una inflación del 10% anual y un dólar oficial a $1.423, junto con un crecimiento económico de entre el 5% y el 8%.

En un mensaje grabado transmitido en cadena nacional, Milei defendió el envío de la iniciativa. “El equilibrio fiscal es innegociable. No lo digo por capricho: es el único camino para que la Argentina salga definitivamente del ciclo del desencanto consecutivo en el que vivimos hace décadas”.

El Presidente destacó que el 85% del gasto estará destinado a salud, educación, jubilaciones y pensiones por discapacidad, con aumentos que se ubicarán por encima de la inflación proyectada.

Las claves del Presupuesto 2026

Aumentos reales en partidas sociales

Salud: +17% en términos reales.

Educación: +8% reales.

Jubilaciones y pensiones por discapacidad: +5% reales.

Universidades: $4,8 billones, con una suba del 13% nominal respecto de 2025.

Equilibrio fiscal innegociable

El proyecto incluye una “regla de estabilidad fiscal”.

Si los ingresos caen, habrá ajuste automático de partidas.

Meta de superávit primario del 2,2% del PBI.

Ratificación de la inocencia fiscal

Protección legal a los ahorristas.

Aumento de montos mínimos para penalización de evasión.

Reducción de plazos de prescripción para reclamos de ARCA.

Extinción de deudas entre Nación y provincias

Se eliminan obligaciones cruzadas.

Ya adhirieron 18 provincias, por un total de $400.000 millones compensados.

Proyecciones macroeconómicas

Crecimiento del PBI: 4,5%.

Inflación anual: entre 7% y 12%.

Asistencia social: 3,2% del PBI.

Gasto en jubilaciones y pensiones: del 6,7% al 6,8% del PBI.

Recaudación tributaria: +22,3% nominal respecto de 2025.

Ahora el texto deberá ser analizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert.

Leé más notas de La Opinión Austral