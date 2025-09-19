Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Legislatura bonaerense aprobó este jueves una ley que prohíbe el uso de celulares en las aulas de las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca promover hábitos saludables y garantizar un uso responsable de la tecnología en el ámbito escolar.

El proyecto, impulsado por los senadores Emmanuel González Santalla (La Cámpora) y Lorena Mandagarán (GEN), impide el uso de dispositivos electrónicos durante la permanencia de los estudiantes en los establecimientos de gestión pública y privada, salvo que su utilización sea requerida por los docentes.

La medida surge en un contexto de preocupación por el rendimiento escolar: según las últimas pruebas Aprender, el 46% de los alumnos de tercer grado no alcanza los niveles mínimos de lectura. Legisladores y especialistas advierten que el uso excesivo de pantallas fragmenta la atención, dificulta la concentración y afecta el aprendizaje.

La norma, que tuvo su primer tratamiento en el Senado y fue convertida en ley por Diputados, será reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial en un plazo de 180 días. Si bien todavía no hay una fecha definida para su entrada en vigencia, se estima que se aplicará de manera obligatoria recién en 2026.

La prohibición se alinea con medidas similares ya implementadas en la Ciudad de Buenos Aires y en otros países como Francia, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Noruega y China, donde se busca mitigar los efectos negativos del uso de dispositivos electrónicos en las aulas.

Entre los argumentos, se destacó que los celulares generan distracciones, fomentan la multitarea y reducen el tiempo de juego e interacción entre pares, lo que puede derivar en problemas de aprendizaje, conductas impulsivas y dificultades en la salud física y mental de los niños.

Los senadores remarcaron que la iniciativa no significa excluir la tecnología de la educación, sino integrarla de manera segura y pedagógica, con docentes preparados para aprovechar sus beneficios sin que interfieran en los procesos de enseñanza esenciales.