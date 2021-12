Pronóstico: “Vamos a seguir necesitando petróleo” a futuro

Por Sabrina Pont

La historia del petróleo argentino empezó en Chubut, más precisamente en Comodoro Rivadavia. Fue allí donde el 13 de diciembre de 1907 se realizó la primera perforación exitosa, precisamente en la Cuenca del Golfo San Jorge, la cual comparte con Santa Cruz.

Si bien sigue siendo una de las cuencas petrolíferas más importantes de Sudamérica, actualmente los yacimientos que allí se desarrollan se encuentran en un estado maduro y se observa una declinación en sus niveles de producción, que además se combina con una nueva agenda energética internacional que impone al país la necesidad de dar inicio a una transición hacia nuevas fuentes de energía renovables y limpias.

“Al petróleo lo vamos a seguir necesitando, seguramente no en los volúmenes que hoy se lo utiliza, pero para producir sus derivados se va a seguir requiriendo”, define el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, ante la consulta de La Opinión Austral sobre cómo se planifica la transición en la Cuenca del Golfo San Jorge. “Tenemos que ser responsables sobre cómo vamos a llevar esa transición para poder tener en un futuro la convivencia de las dos fuentes de energía, las renovables y las fósiles”, agregó.

El gas natural se posiciona como el combustible fósil que más protagonismo va a tomar en el proceso de transición hacia las energías limpias, por ser el que menos emisión de dióxido de carbono tiene en comparación con el petróleo. Esto posiciona a Vaca Muerta en Neuquén por sobre otros yacimientos del país. En la cuenca que comparte Chubut y Santa Cruz, por caso, se estima que hoy se produce un 13% del petróleo del país y apenas el 2% del gas.

“No somos una cuenca gasífera, dependemos mucho más del petróleo, pero para cuando llegue el momento en el que bajen los volúmenes de demanda del petróleo, tenemos que buscar alternativas para que la provincia pueda tener ingresos de otros recursos, y esto es un poco también lo que se viene trabajando en conjunto con Santa Cruz”, señaló Cerdá.

No obstante, el ministro consideró que, más allá de los requerimientos que impone la agenda climática global, aún quedan oportunidades de desarrollo para los fósiles en la región. “Hay perspectivas de desarrollo, tanto en Chubut como en Santa Cruz, hay un potencial de desarrollo no convencional. Por Vaca Muerta hoy se relega todo el desarrollo del no convencional en la Cuenca del Golfo”, pero aspiró que en un futuro “no muy lejano (...) quizás pueda retomar fuerza nuestra Cuenca en el desarrollo de los no convencionales”.

De acuerdo con Cerdá, la Cuenca del Golfo de San Jorge, a pesar de ser una cuenca madura, genera mucho valor agregado y muchas fuentes de empleo. “No podemos de la noche a la mañana decir ´no vamos a sacar más petróleo´ porque dependen de nuestra industria muchos trabajadores”, apuntó, y evaluó: “A medida que se vayan buscando y desarrollando alternativas, habrá que ir viendo cómo migrar todo ese empleo directo e indirecto que genera el sector”.

Remarcó que Chubut hoy produce e ingresa al Sistema Interconectado Nacional aproximadamente 1100 megavatios de energía renovable. “Podemos seguir avanzando en el desarrollo de nuestras fuentes eólicas para generar energía limpia y buscar que esa transición nos lleve a un equilibrio cuando llegue el momento en que no se necesite tanto combustible fósil”, consideró.

En ese sentido, Cerdá hizo hincapié en el potencial desarrollo minero que tiene Chubut y que hoy está prohibido por una ley provincial.

“Si vamos a migrar a todo lo que es renovable, indefectiblemente vamos a necesitar a la minería porque los minerales se van a necesitar, la plata, el oro, el cobre, el aluminio, el níquel, el zinc, el litio. Se va a necesitar a la minería. Y tenemos una oportunidad en Chubut para poder desarrollar esos recursos, y generar valor agregado sobre todo en una región de nuestra provincia como lo es la Meseta Central”, afirmó.

Al respecto, el ministro mencionó la iniciativa del gobernador Mariano Arcioni que plantea la zonificación del territorio a fin de permitir la actividad en las localidades emplazadas en la Meseta Central que, en caso de aprobarse en la Legislatura local, podría dar inicio a la construcción del yacimiento de plata Navidad.

“Esperamos que en lo que queda de este año y en el transcurso del año que viene se pueda poner el tema en agenda para que sea tratado, y eventualmente que en Chubut la minería también sea una industria que genere valor agregado”, anheló Cerdá. “Es un tema que el gobernador lo ha puesto sobre la mesa, sobre todo en una provincia en donde el recurso está y hay que ser inteligentes para poder desarrollarlo de la mejor manera, como pasa con los hidrocarburos, de modo que sea sustentable, con los mínimos impactos para el ambiente”, concluyó