Qué dijo el hincha paraguayo que se sacó una foto con Lionel Messi durante el partido por las Eliminatorias

La Selección Argentina de Fútbol empató en cero con Paraguay cuando este jueves disputó un nuevo cruce por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Al finalizar el partido, un hincha con la camiseta paraguaya saltó al campo de juego para sacarse una foto con el astro rosarino, Lionel Messi.

"No sé ni cómo salté, si fallaba ahí me mataba", dijo Samir Elizalde en declaraciones radiales a un programa deportivo de ese país, y confesó: "Desde el día que compré la entrada yo ya estaba listo entrar a la cancha y sacarme la foto con el mejor del mundo".

Samir entró corriendo al campo, pensando que alguien podría alcanzarlo. "Le toqué la espalda y le grité Messi, Messi, Messi y le pedí la foto", relató y detalló que el jugador número 30 del Paris Saint Germain respondió: "Dale y saqué varias".

Además, sobre una posible sanción para ingresar a los estadios tras su hazaña por una foto, Samir dijo: "No me importa si me prohíben ingresar a los estadios, ya no quiero ir más a la cancha, ya tengo la foto con Messi"