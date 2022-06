Qué es "WhatsApp Plus" y cuáles diferencias tiene con la app original

WhatsApp Plus es un MOD, sigla en inglés que se refiere a una variante importante de un programa respecto a su original. En este caso es variante de la aplicación original de WhatsApp que trae todas las funciones destacadas que a los usuarios les encantan, mejorando eso con algunas funciones muy codiciadas que los usuarios esperan.

WhatsApp Plus no funciona como un complemento de la plataforma básica de WhatsApp, lo que garantiza que los usuarios no se queden sin los beneficios especiales que obtienen cuando llega una actualización.

La aplicación independiente conserva la mayor parte de la interfaz de usuario y la funcionalidad del WhatsApp común, lo que ayuda a los usuarios a adaptarse a ella con relativa facilidad.

Sin embargo, como beneficio adicional, los desarrolladores de esta aplicación independiente se aseguran de estar siempre muchos pasos por delante del equipo oficial de WhatsApp.

Temas

WhatsApp Plus permite elegir entre una variedad de temas para "cambiarle la cara" a la interfaz de la app, de los cuales hay más de 700, para garantizarte una experiencia de chat personalizada.

Con una biblioteca en espera de temas asombrosos, el equipo de desarrolladores detrás de la aplicación agrega aún más regularmente para que puedas usar, luego de aprender cómo instalar WhatsApp Plus.

Emojis

Aunque WhatsApp ya tiene una gran cantidad de emojis y emoticones entre los que podés elegir, WhatsApp Plus va un paso más allá al proporcionar aún más opciones para elegir.

Si sos fanático de Google Hangouts y los increíbles emojis que vienen con él, te encantará aún más, luego de que aprendas a cómo instalar WhatsApp Plus, ya que incorporan el mismo conjunto de emojis para expandir la ya rica biblioteca.

Protocolos de privacidad

Quizás la mayor victoria para los usuarios de WhatsApp Plus son los protocolos de privacidad que lo acompañan.

La aplicación oficial te permite ocultar tus recibos de lectura, lo que deshabilita la marca azul para que no se muestre cuando leíste un mensaje.

Esto también hace que tus contactos no sepan cuándo ves sus actualizaciones de estado. Sin embargo, hay un inconveniente en todo esto.

Al habilitar tales funciones, también perdés el derecho a ver marcas azules cuando se leen tus mensajes, o saber quién ha visto tus actualizaciones de estado. Afortunadamente, WhatsApp Plus no tiene tales restricciones.

Esto significa que podés mantener su privacidad intacta sin tener que sacrificar verla desde el otro lado de la conversación.

Además de ocultar las marcas azules y las notificaciones de visualización de estado, WhatsApp Plus también permite desactivar la segunda marca para que los contactos no sepan cuándo se le han entregado los mensajes.

Incluso en grupos u otros chats, podés deshabilitar la notificación de grabación cuando estás realizando una grabación, o asegurarte de que los contactos no sepan cuándo abriste un archivo de audio.

Interfaz de usuario

Además de la opción de utilizar temas personalizados, WhatsApp Plus te permite personalizar el portal de chat de todas las formas posibles.

Desde el tipo y el tamaño de la fuente hasta sus colores, casi no hay parte de la experiencia del usuario que no puedas modificar a tu gusto.

Cuando hayas terminado con todo eso, podés estar seguro de que tus capturas de pantalla de chat se destacarán del montón.

Requisitos de la lista de contactos

El WhatsApp oficial requiere que te tomes la molestia de agregar contactos a tu lista de contactos antes de poder enviarles mensajes. No tenés que preocuparte por todo eso con WhatsApp Plus.

Siempre que el contacto al que deseás enviar un mensaje de texto tenga una cuenta de WhatsApp y esté asociada con el número de teléfono al que estás enviando mensajes de texto, no tenés que guardarlos.

Uso compartido multimedia mejorado

Muchos usuarios se quejan de problemas de calidad al enviar archivos a través de la plataforma original de WhatsApp.

Cuando esos archivos no están muy comprimidos, es posible que no se puedan enviar debido a su tamaño.

En WhatsApp Plus se elevó el requisito de tamaño de archivo, lo que permite compartir archivos pesados y videos más largos sin tener que comprimirlos primero o dividirlos en partes.

También se garantiza una calidad de imagen mejorada, ya que el servicio no tiene que comprimirse primero antes de enviarse.

Debés tener en cuenta que esto puede hacer que los archivos se envíen más lentamente (aunque no de manera significativa) en WhatsApp Plus, pero tendrás la seguridad de la más alta calidad y resolución cuando salgan.

Los delincuentes informáticos aprovechan el interés por WhatsApp Plus para cometer tropelías a partir de enlaces falsos para descargar la aplicación alternativa.

Fijación de chat

No poder anclar más de tres chats en el WhatsApp básico es frustrante. Para las personas que siguen a muchos grupos de los que no les gustaría perderse mensajes importantes, eso podría ser un gran desafío.