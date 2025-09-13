Este miércoles, comenzó el Segundo Round en La Voz Argentina (Telefe) y el “Team Lali Espósito” fue el encargado de dar inicio a esta nueva etapa; en esta oportunidad, los siete participantes que quedaban en competencia subieron al escenario para presentar su canción e intentar conquistar al jurado para seguir en el programa.

Con la llegada de esta nueva etapa, también aparecieron los Co coaches, que, esta vez, podrán votar y dar su opinión de lo que vean; en este caso, La Joaqui fue la encargada de acompañar a Lali y ayudarla a tomar sus decisiones.

Después de ver la actuación de los integrantes de su equipo, llegó el momento de tomar decisiones y comunicarlas. “El primer artista que voy a salvar esta noche es Alen Lez“, reveló Lali; luego, expresó: “Voy a salvar, esta noche, a Iara Lombardi“; por último, confirma: “El último artista que voy a salvar es Valentino Rossi “.

De esta manera, se dio paso a la próxima instancia: conocer el puntaje del jurado; en ese instante, Nico Occhiato recibió el sobre con los nombres de los tres puntajes más altos de la noche y el nombre que no está en el sobre es el artista que abandona el certamen.

Los elegidos, para seguir en carrera, fueron: Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo; con estos resultados, la nueva eliminada de La Voz Argentina fue Lola Kajt.

” Yo soy feliz con lo que viví y con los amigos que me llevo; gracias a todos por todo lo que aprendí, me voy plena”, dijo Lola, que recibió un aplauso de todos los presentes y muchos elogios por parte del jurado.

Cómo quedó conformado el Team Lali tras el Segundo Round de La Voz Argentina

  • Alan Lez.
  • Iara Lombardi.
  • Valentino Rossi.
  • Jaime Muñoz.
  • Giuliana Piccioni.
  • Rafael Morcillo.

