Este miércoles, comenzó el Segundo Round en La Voz Argentina (Telefe) y el “Team Lali Espósito” fue el encargado de dar inicio a esta nueva etapa; en esta oportunidad, los siete participantes que quedaban en competencia subieron al escenario para presentar su canción e intentar conquistar al jurado para seguir en el programa.

Con la llegada de esta nueva etapa, también aparecieron los Co coaches, que, esta vez, podrán votar y dar su opinión de lo que vean; en este caso, La Joaqui fue la encargada de acompañar a Lali y ayudarla a tomar sus decisiones.

Después de ver la actuación de los integrantes de su equipo, llegó el momento de tomar decisiones y comunicarlas. “El primer artista que voy a salvar esta noche es Alen Lez“, reveló Lali; luego, expresó: “Voy a salvar, esta noche, a Iara Lombardi“; por último, confirma: “El último artista que voy a salvar es Valentino Rossi “.

De esta manera, se dio paso a la próxima instancia: conocer el puntaje del jurado; en ese instante, Nico Occhiato recibió el sobre con los nombres de los tres puntajes más altos de la noche y el nombre que no está en el sobre es el artista que abandona el certamen.

Los elegidos, para seguir en carrera, fueron: Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo; con estos resultados, la nueva eliminada de La Voz Argentina fue Lola Kajt.

” Yo soy feliz con lo que viví y con los amigos que me llevo; gracias a todos por todo lo que aprendí, me voy plena”, dijo Lola, que recibió un aplauso de todos los presentes y muchos elogios por parte del jurado.

Cómo quedó conformado el Team Lali tras el Segundo Round de La Voz Argentina

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Valentino Rossi.

Jaime Muñoz.

Giuliana Piccioni.

Rafael Morcillo.

