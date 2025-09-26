En la última emisión de La Voz Argentina 2025 (Telefe), el Team Soledad protagonizó el tercer round de batallas, donde uno de sus integrantes quedó afuera de competencia; los duelos vocales enfrentaron a Milena Salamanca, Agustín Carletti y Mauricio Tarantola; Valentina Otero y Luis González y Milagros Gerez Amud con Violeta Lemo.

La coach eligió, como ganadores, a Agustín y Mauricio, Luis y Milagros de cada una de las batallas; de esta manera, Milena, Valentina y Violeta debieron volver a cantar y, su destino en el reality, quedó en manos del puntaje de Lali, Luck Ra y los Miranda!.

Tras tres increíbles performances, llegó el momento de saber quién fue la participante que obtuvo el mayor puntaje y sigue en el certamen de canto conducido por Nico Occhiato.

“Quien se mete en la próxima etapa, quien sigue en el Team Soledad es Valentina Otero“, indicó Occhiato; al escucharlo, la participante se emocionó y confesó que no se la esperaba; antes de anunciar a la eliminada, subió todo el Team Soledad al escenario.

“Quien sigue en La Voz Argentina, continúa y se mete en las etapas finales del “Team Soledad”, esta noche, es Violeta Lemo y despedimos a una gran artista, a la gran Milena Salamanca; felicitaciones, Mile, hiciste un gran concurso, la rompiste toda”, dijo Nico.

Rápidamente, Soledad se acercó al escenario a abrazar a la participante eliminada, y, manifestó: “Nos vamos a encontrar en muchos lugares; estoy segura que, esto que viniste a buscar acá, lo vas a lograr, que mucha gente más aprecie tu arte. Un honor”.

Así quedó el team de Soledad tras el 3° round

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.

Luis González.

Milagros Gerez Amud.

Valentina Otero.

Violeta Patricia Lemo.

