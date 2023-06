Quini 6: 21 personas en el país ganaron $71 millones tras dividirse el premio mayor

El Quini 6 realizó un sorteo especial con 1.500 millones de pesos en premios, y en total, hubo 21 apostadores que acertaron cinco cifras y ganaron en diferentes provincias. Sin embargo, una de las nuevas millonarias protagonizó un momento insólito y emotivo cuando se enteró que su vida había cambiado.

Los ganadores de Buenos Aires hicieron sus jugadas en las localidades de Tandil, Morón, Ringuelet, Hurlingham, Burzaco y San Miguel del Monte. Además, un jugador compró su boleta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; otro lo hizo en la localidad jujeña de San Pedro; en Neuquén se registró un ganador que apostó en la capital de esa provincia; Santa Fe tuvo seis ganadores, dos en la capital y uno en cada una de las siguientes ciudades: San Lorenzo, Armstrong, Rosario y Villa Constitución.

Y por otra parte, en Mendoza hubo dos suertudos, uno apostó al Quini 6 en Guaymallén y el otro en la ciudad de San Martín. En Misiones, el nuevo millonario hizo su jugada en El Dorado; el de San Luis lo realizó en Villa Mercedes; mientras que Salta tuvo su afortunado en Cachi.

Quini 6: un caso emocionante

Luego viene el caso de Entre Ríos, donde una de las ganadoras hizo su jugada en una tómbola en la Agencia Lía de la localidad de Crespo. La afortunada no apareció en el comercio durante varios días y lo hizo justo antes de que expire la posibilidad de cobro del pozo. Lo más llamativo es que no se enteró de su suerte hasta que intentó realizar la misma jugada con la boleta ganadora.

Cabe mencionar que los números favorecidos de la modalidad del "Siempre Sale" del "Quini + 1.500 millones" fueron el 18 -17-26 -25 -31- 45. Cada apostador que realizó esa apuesta se adjudicó la suma de más de $71 millones, con cinco aciertos.

Sin embargo, es un premio de $71.428.571, al que se le restan cerca de un 30%, en concepto de pagos de impuestos, retenciones y aranceles de transferencias.

La vecina de Crespo, que ganó el sorteo especial del domingo 11 de junio, apareció en la agencia de lotería y vivió un momento desopilante con la dueña del local. "Una señora se presentó con las boletas del Quini 6 que había jugado, la paso por la máquina que nos permite el control, miro rápido y veo que tenía un premio de $ 51.000. Le dije que junte la documentación y que regrese para el cobro", mencionó la agenciera en diálogo con el medio local Canal 6 ERTV.

Sin embargo, ella reconoció que le había informado mal el monto: "Me quedó la duda que haya un premio de Quini 6 de $ 51.000. Lo consulto con mi cuñada y ella me dice 'Es la ganadora del premio mayor que aún no había aparecido'".

"Cuando regresa la señora por la tarde, con toda la documentación, pensando que iba a cobrar $51.000, cuando entró al local, cerramos las puertas y le dijimos que lo que tiene que cobrar es 51 millones. Lloraba, estaba muy emocionada", completó.

Además, la propietaria de la agencia de la suerte expresó: "Estoy contenta, porque el premio queda en muy buenas manos. Ella no había visto el sorteo, no había revisado las boletas como lo hace mucha gente, que juega y durante la semana pasa para que se lo controlemos".

Cabe indicar que por tratarse de un sorteo especial del Quini 6 y no un pozo tradicional, la agencia vendedora no percibe "premio estímulo".