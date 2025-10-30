Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Cilindro de Avellaneda, luego de perder 1 a 0 el encuentro de ida, Racing no pudo Flamengo y empató 0 a 0, por lo que quedó eliminado en las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores, mientras que el elenco brasileño jugará la final en Lima.

A lo largo de los primeros 45 minutos, las situaciones de gol se repartieron para los dos equipos, pero en todas las oportunidades los arqueros, Facundo Cambeses y Agustín Rossi, quienes fueron las grandes figuras, aparecieron para mantener sus arcos en cero.

Ya en el complemento, hubo una jugada que cambió el desarrollo. Luego de una agresión a Marcos Rojo, el volante ofensivo Gonzalo Plata vio la roja directa y dejó con uno menos al Mengao, que se resignó a defenderse cerca de su arquero.

Desde allí, todas las situaciones claras fueron para Racing, pero entre malas definiciones y buenas respuestas del arquero Rossi no pudo romper el marcador, por lo que quedó eliminado del certamen. Ahora, Flamengo espera por Liga de Quito o Palmeiras en la final.