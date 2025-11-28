Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado fueron recuperadas en todo el país durante un operativo que se extendió por seis meses. La pesquisa se originó tras denuncias de muertes sospechosamente vinculadas al consumo del opioide, elevando la alarma en autoridades sanitarias y judiciales.

Operativos en cuatro provincias clave

Los allanamientos se realizaron en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe. Bajo el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado”, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina lideraron los operativos, incautando miles de ampollas comprometidas con bacterias y sustancias peligrosas.

Involucramiento de laboratorios y empresario procesado

La investigación reveló que los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro, estaban detrás de la producción del fentanilo adulterado. Furfaro se encuentra detenido y procesado, mientras que la Justicia continúa analizando la extensión de la distribución del medicamento contaminado.

Droguerías y centros de salud implicados

Se detectaron 187 droguerías, sanatorios y clínicas involucradas en la comercialización de los lotes adulterados, de los cuales 40 establecimientos recibieron directamente las ampollas contaminadas. Esta red de distribución contribuyó a la propagación del fármaco y al aumento de los casos de intoxicación y muertes vinculadas.

Custodia y control del material incautado

Todo el fentanilo recuperado quedó bajo resguardo de la ANMAT y a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº3 de La Plata, a cargo del magistrado Ernesto Kreplak. La custodia del material busca evitar cualquier riesgo adicional para la población y garantizar el avance de la investigación judicial.

Una tragedia sanitaria sin precedentes

El caso es considerado una de las mayores tragedias sanitarias recientes en Argentina, con 173 muertes actualmente bajo análisis por su posible relación con el fentanilo contaminado. Las autoridades continúan profundizando la investigación para determinar responsabilidades y prevenir futuros incidentes con medicamentos adulterados.