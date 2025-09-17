Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mediodía del miércoles dejó una novedad que sacudió el fútbol riogalleguense: Bancruz y Boxing Club disputarán el Torneo Regional Federal Amateur por licencia, de acuerdo con la información difundida por el periodista Diego País (Interior Futbolero). Se unen así a Escorpión FC y UPP, clasificados por la vía competitiva. La foto es inédita: por primera vez, cuatro equipos de Río Gallegos jugarán la etapa regional del certamen.

La noticia llegó con lectura múltiple. Por un lado, la valoración histórica de ver a la capital santacruceña con una participación récord. Por otro, la discusión de fondo que cada temporada rodea al Regional: el cruce entre los cupos obtenidos en cancha y las licencias que otorga el Consejo Federal por antecedentes, infraestructura o proyección deportiva.

Desde Bancruz, el entrenador Esteban Arias en diálogo con La Opinión Austral, celebró la más que probable confirmación y enfocó el inmediato horizonte de trabajo: “Muy contento con la noticia. Era algo que entendíamos podía llegar. Ahora a trabajar: se vienen meses cargados de partidos, en lo local y lo regional, y hay que prepararse de la mejor forma”. En materia de plantel, adelantó la búsqueda puntual: “Vamos a ver si se puede dar algún refuerzo: un arquero y un delantero”.

Esteban Arias, Bancruz junto a Sebastián Luna de UPP en la previa del encuentro por el Clasificatorio Provincial.

En Boxing Club, el presidente Leonardo Mata en Radio LU12 AM680 ponderó la chance pero recordó que el club aguarda la notificación formal: “De acuerdo a lo que circuló en redes y medios especializados, es muy factible. No me quiero adelantar hasta que llegue oficialmente, pero hay muchas posibilidades”. Sobre el mecanismo de licencias, fue claro: “Hace tiempo que equipos con historia en estos torneos son invitados. Nos ha pasado recibir invitados en la zona y son las reglas del juego”. En paralelo, trazó el plan deportivo: “Con la base del club y dos o tres refuerzos se puede armar un equipo competitivo. Es lindo para la ciudad que jueguen cuatro equipos; de octubre a enero habrá mucho fútbol”.

Leonardo Mata, presidente del Boxing Club en diálogo con La Opinión Austral.

La otra mitad del mapa se sostiene en la clasificación deportiva. Escorpión FC ya tenía su lugar asegurado por los resultados acumulados en la temporada local, fue bicampeón anual en 2024, mientras que UPP se ganó el pasaje en el Clasificatorio Provincial, donde eliminó por penales a Boxing Club y Bancruz en cruces a todo o nada. Dirigentes de ambos clubes expresaron ante La Opinión Austral que la resolución los incomodó en lo conceptual, aunque a la vez los motiva a redoblar la apuesta dentro de la cancha. También admitieron una realidad que excede camisetas: para competir en el Regional necesitan respaldo económico (viajes, alojamientos, habilitaciones, planteles más largos), un punto que se repite año tras año en el fútbol del interior.

El cuadro de situación, así, combina una mística de barrio y tradición federada. UPP, surgido, fortalecido y campeón en la órbita del fútbol barrial antes de su ingreso a la Liga Fútbol Sur, dio el salto competitivo en tiempo récord y ahora jugará el torneo más exigente de la Patagonia. Escorpión consolidó un proyecto que lo llevó a codearse y superar a los mejores a nivel local y que lo proyecta regionalmente. Bancruz y Boxing, instituciones de fuerte arraigo y vasta trayectoria, volverán a una escena que conocen, ahora compartida con dos emergentes que llegan con envión competitivo.

Más allá de la polémica que suele despertar el sistema de licencias, el dato central queda en el registro: Río Gallegos tendrá cuatro nombres propios en el Regional. El desafío inmediato será convertir la cantidad en calidad, sostener planteles, ordenar la logística y respaldar con gestión lo que la cancha exigirá. El debate por el “cómo” seguirá abierto; el “qué” ya es un hecho que trasciende camisetas: el fútbol local ganó visibilidad y su vara de exigencia subió un peldaño. La respuesta, como siempre, la dará la pelota.