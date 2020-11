Renunció Diego Milito a Racing: "Sólo pedí que me dejen trabajar en paz"

"No comparto el modelo ni las ideas del club del presidente", comenzó Diego Milito tras comunicar su renuncia a la Secretaría Técnica de Racing. "Seguramente a algunos les sonará fuerte, pero no es así. No tengo nada personal en contra de Víctor al cual entiendo que deja todo por la institución. Simplemente, dije un modelo diferente que yo no comparto, pero tiene la potestad como máxima autoridad de elegir las políticas y los lineamientos hacia donde quiere llevar el club".

"Yo lo respeto a rajatabla ya que es un presidente elegido por los socios. Por otro lado, quiero aclarar que esto no es de ahora. Viene desde hace un tiempo y lo he hablado en reiteradas oportunidades con él", reveló.

Y siguió: "Me involucré hace tres años para tratar de persuadir y mostrar un camino diferente, el de la profesionalización de un área fundamental como la deportiva. Creo que ha sido exitoso. Con errores y virtudes, los resultados están a la vista, pero evidentemente no he sido capaz de convencer. Siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas".

"También, he escuchado que yo pedía que echen a algunos dirigentes, lo cual es falso. No tengo la potestad para hacerlo. Sólo pedí que me dejen trabajar en paz y respetando los roles. Además, los nombres propios no son importantes. Los nombres pasan, lo más importante siempre será el club. Como siempre digo, el escudo por delante de los intereses personales. No hay manager, entrenador o presidente de turno que sea más importante que Racing. Lo que debemos discutir son modelos, ideas y proyectos. Intenté convencer al presidente de romper antiguas estructuras que están instaladas desde hace mucho tiempo y dejar atrás viejas políticas de los años 90, las cuales padecí. Esas de las chicanas de desestabilización y operaciones que son autodestructivas e innecesarias para nuestro club. Yo pretendo otro club: el de la evolución, la tecnología, la de equipos de trabajo, de buena comunicación y vinculación con el mundo. La del crecimiento de infraestructura y conformar equipos competitivos que peleen cosas importantes y que la inversión no sea considerada un gasto".

"Seguramente, mucha gente pensará '¿por qué comunicarlo ahora en la previa de un partido tan timportante?'. Créanme que lo pensé toda la semana y al final hoy me levanté y pensé que los momentos no se eligen, suceden y yo soy transparente y no especulo con un resultado deportivo porque mi salida está lejos de ser por uno, dos o tres resultados adversos. Mi compromiso para con el club, para con este grupo de jugadores y cuerpo técnica será y estará hasta el final, pase lo que pase. Lejos estoy de fomentar la desunión, todo lo contrario. Lo he fomentado desde mi vuelta como jugador porque más allá de las diferencias siempre debemos apoyar el club", concluyó