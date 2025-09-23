Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la eliminación temporal de los derechos de exportación para la carne bovina y aviar. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 685/2025, tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2025 y apunta a incrementar la oferta de dólares en el mercado.
De acuerdo con la normativa, firmada por el Presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) queda establecida en 0% para las posiciones arancelarias correspondientes a estos productos dentro de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.).
La disposición establece que los exportadores de carne deberán liquidar al menos el 90% de las divisas obtenidas en un plazo máximo de tres días hábiles desde la oficialización del permiso de embarque. En caso de incumplimiento, los beneficiarios perderán la exención y deberán tributar con la alícuota que regía previamente.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la decisión forma parte del mismo esquema que ya se aplicó sobre los granos: “El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025”.
La norma dispone que el Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero serán los organismos encargados de dictar las normas complementarias y operativas para la aplicación del decreto.
Esta medida se suma a la eliminación de retenciones para granos, anunciada la semana pasada, que estará vigente hasta el 31 de octubre o hasta que se concreten declaraciones juradas de exportación por USD 7.000 millones, lo que ocurra primero. Con estas decisiones, el Ejecutivo busca acelerar la liquidación de divisas y fortalecer la estrategia económica en el corto plazo.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario