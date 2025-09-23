Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la eliminación temporal de los derechos de exportación para la carne bovina y aviar. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 685/2025, tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2025 y apunta a incrementar la oferta de dólares en el mercado.

De acuerdo con la normativa, firmada por el Presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) queda establecida en 0% para las posiciones arancelarias correspondientes a estos productos dentro de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.).

La disposición establece que los exportadores de carne deberán liquidar al menos el 90% de las divisas obtenidas en un plazo máximo de tres días hábiles desde la oficialización del permiso de embarque. En caso de incumplimiento, los beneficiarios perderán la exención y deberán tributar con la alícuota que regía previamente.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la decisión forma parte del mismo esquema que ya se aplicó sobre los granos: “El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025”.

La norma dispone que el Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero serán los organismos encargados de dictar las normas complementarias y operativas para la aplicación del decreto.

Esta medida se suma a la eliminación de retenciones para granos, anunciada la semana pasada, que estará vigente hasta el 31 de octubre o hasta que se concreten declaraciones juradas de exportación por USD 7.000 millones, lo que ocurra primero. Con estas decisiones, el Ejecutivo busca acelerar la liquidación de divisas y fortalecer la estrategia económica en el corto plazo.