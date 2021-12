Reuniones familiares: ¿invitar o no invitar al que no se vacunó?

Eduardo López, médico infectólogo y asesor del gobierno nacional (MP: 37.586), se refirió a la cena de navidad y la grieta entre los familiares por la vacunación y aconsejó no reunirse si no tienen colocadas las dosis correspondientes.

Doctor, Eduardo López.

"Un individuo que no se ha querido vacunar o buscar la segunda dosis, lo correcto sería que no concurriera a lugares con otras personas o individuos con comorbilidades. No es algo imperativo, sino algo de proteger de los individuos que sí se han ido a vacunar", planteó.

López fue tajante y dijo que lo correcto es que si una persona tomó la decisión de no querer vacunarse, está bien pedirle que no asista a la reunión.

"Qué pasa si es un adulto mayor, las vacunas no protegen 100% con la enfermedad especialmente si está la variante Ómicron que requiere 3 dosis. Hay muchos lugares de fiestas y se hace el PCR negativo", remarcó.

"Es un momento para estar muy atento porque saltamos hace seis semanas de mil casos a 5 mil. Es un dato para mirar con cierto grado de cuidado, más porque aparecieron algunos brotes de Ómicron y por eso tenemos que estar atentos a cómo es la evolución y medidas a poner", subrayó.

Prevención

En este escenario dijo que una de las maneras de combatir esto es aumentando el ritmo de vacunación, y lo segundo es incrementar los testeos, y el uso de barbijo, así como evitar las reuniones en ambientes cerrados.

"No es una estigmatización para nada y con todo respeto se lo digo a quien no se quiere vacunar, yo le pediría que se haga una PCR por lo mínimo", concluyó.

Fuente: Cadena 3