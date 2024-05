A través de un proyecto de ley presentado la semana pasada en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, se propone crear una fiscalía especializada en Violencia de Género con asiento en la ciudad de Río Gallegos, para que tenga actuación ante los juzgados de Primera Instancia de cualquier fuero con asiento en la capital provincial.

La iniciativa, cuya autora es la legisladora Rocío García (Unión por la Patria), se fundamenta en que, según información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la Procuración General de la Nación, Santa Cruz es una de las 5 provincias que no cuentan con una fiscalía especializada en Violencia de Género o símil, junto a Chubut, Misiones, Corrientes y San Luis.

Este proyecto de ley “tiene como fin ser un puntapié inicial en la creación de fiscalías especializadas en distintas materias, que lograrían tener una mayor eficacia en la resolución de los conflictos, así como también impartir justicia de manera más justa, federal e igualitaria en nuestra provincia”, expresó la diputada García.

Asimismo, aclaró que si bien no se cuenta con estadísticas de la cantidad de causas que obra en cada fiscalía individualizadas por materia, “considero que la creación de una fiscalía especializada en Violencia de Género, sabiendo el flagelo que viene profundizándose respecto a esta especificidad en la actualidad, contribuirá a descomprimir la función de las fiscalías ya existentes“.

Sostuvo -no obstante- que al margen de las estadísticas locales, se podían mencionar experiencias fructíferas respecto a la creación de fiscalías especializadas, como ser la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), creada por la procuradora general de la Nación en 2015, que tiene como misión reforzar la actuación del Ministerio Público Fiscal en la prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género.

En el mismo orden, destacó la labor llevada adelante por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y la Oficina de Asistencia Letrada, las cuales serán un gran apoyo de articulación en caso de avanzar con la creación de la Fiscalía de Género. Por último, la diputada resaltó que en nuestra provincia hay fiscalías que cuentan con personal muy acotado, de dos o tres personas, por lo que “dar cumplimiento con lo establecido en el presente proyecto de ley no ocasionaría en lo inmediato mayores erogaciones“.

Este lunes, entrevistada en LU12 AM680, la diputada indicó que muchas veces los juzgados o adonde van las mujeres a denunciar estas violencias, no están del todo preparados o no tienen esa perspectiva de género“, por lo que “creo que (si se crea) va a hacer que se aceleren muchísimo más los casos de violencia de género, que han aumentado muchísimo en todo este tiempo”.

Más adelante, la legisladora de Unión por la Patria afirmó que tiene que ver con que, por ejemplo, una demanda por cuota alimentaria no esté tres años para resolverse. “Esto sería una violencia económica, pero después están los casos de violencia física, institucional” y añadió: “Hay un montón de tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres, me parece importante que este tipo de fiscalías especializadas puedan acelerar los procesos y no es crear estructuras por crearlas, porque un juzgado tiene miles de causas y así como todo ha evolucionado tanto, me parece que la Justicia tiene que evolucionar en ese sentido“.