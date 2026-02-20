Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la sesión en la Cámara Baja por el proyecto de reforma laboral —que fue aprobado en general con 135 votos— la diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, Romina Del Plá, rechazó contundentemente la propuesta y se refirió a un caso que conmocionó a la provincia de Santa Cruz: el fallecimiento de una joven de 19 años que se alimentaba en el basural de Caleta Olivia.

Una fuente con acceso al caso confirmó a La Opinión Austral que la familia vivía en situación paupérrima y recibía asistencia en el hospital. La víctima y sus hermanos “fueron encontrados llenos de piojos y chinches”, y se supo que la familia “se alimentaba de residuos encontrados en el basural“.

“Han dicho que defienden a las provincias, pero no benefician a la población de las provincias. Salta es un ejemplo de aquellos que no pueden hacer ningún reclamo laboral, porque impiden que quien tiene un accidente de trabajo pueda hacer una denuncia judicial”, expresó Del Plá.

Seguidamente, ejemplificó: “Como en Santa Cruz, donde falleció una mujer por comer en los basurales y cuatro de sus hermanos están internados con desnutrición severa, y esto no pasa solo en esa provincia. Quieren modernizar y están llevando a la gente a comer cada vez más en la basura y a vivir en la calle”, para luego exclamar: “¡Hipócritas, canallas!”.

Cabe recordar que la joven ingresó el pasado 6 de febrero a la guardia del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” presentando un cuadro de sepsis con un foco que requería investigación (respiratorio y/o abdominal). Días después llegó su madre, seguida por tres de sus hermanos, pequeños de 3, 8 y 13 años.

A pesar de permanecer internada y bajo monitoreo constante en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), recibiendo tratamiento especializado, su complejo estado clínico condujo a su fallecimiento el 16 de febrero. En cuanto a otros miembros de la familia, indicaron que la mamá ingresó el 8 de febrero, fue asistida, estabilizada y dada de alta sin necesidad de internación hospitalaria.

Un dato no menor es que la madre, quien tiene nueve hijos, tuvo que acudir nuevamente al hospital cuando uno de sus hijos de 15 años ingresó por diarrea, con un cuadro similar al de sus tres hermanos menores, por lo que quedó hospitalizado en observaciones, según informaron desde la dirección del nosocomio.

Romina Del Plá en la sesión por la Reforma Laboral

Por otro lado, es su intervención, sostuvo que “votar a favor de esta ley es votar un fracaso (…) Esta ley está condenada al fracaso y parece un capricho del Fondo Monetario Internacional”. Y agregó: “Se está empezando a dar vuelta el clima. Por eso, los que acá se ríen van demostrando cada vez más su verdadero objetivo: hacer pasar una ley esclavista”.

Sostuvo que “se han armado mitos y mentiras de todo tipo. Primera mentira: dicen que esta es una ley que moderniza. Mienten, no moderniza nada. Lo que demuestra es que anularon la ley de trabajo, la última que avanzaba, y que a los trabajadores de aplicaciones, que son uno de los empleos modernos, los dejan esclavizados”.

Asimismo, sentenció: “No solo no crea nuevos empleos, sino que, como hemos demostrado aquí sobradamente, los puestos se destruyen. Tampoco aumenta la registración. La prueba concreta es que todas las medidas para bajar los aportes patronales y subsidiar a las patronales han fracasado. El que hoy está precarizado va a seguir precarizado“.

