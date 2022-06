Rompen el silencio los tripulantes del avión venezolano retenido en Argentina: "Nunca recibimos llamado de atención de la torre de control"

Este domingo se cumplen 20 días desde que un avión de carga venezolano, con tripulantes de ese país y también de Irán, llegó a la Argentina y posteriormente, causaría un revuelo diplomático. La tripulación del vuelo de Emtrasur tenía previsto continuar su viaje, pero eso no fue posible porque las empresas con capacidad para venderle combustible se negaron a hacerlo producto de las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre la aeronave.

El miércoles 8 de junio, se produjo el intento cargar combustible en Uruguay, país que primero autorizó la ruta aérea para el avión de Emtrasur pero luego le negó el acceso a su espacio aéreo, lo que obligó a la aeronave a retornar a Ezeiza.

Ante sospechas de actividades ilícitas y por supuesta información de inteligencia de diversos gobiernos, el viernes 10 de junio, el Gobierno ordenó retener la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, junto con su tripulación de 5 iraníes y 14 venezolanos.

Desde la empresa de bandera venezolana, explicaron que además de realizar entregas de autopartes aprovecharon el vuelo para continuar con la capacitación vinculada al uso de la aeronave, lo que explicaría la presencia de una tripulación numerosa y compuesta también por ciudadanos iraníes. Sin embargo, la situación se agravó cuando presuntos cables del FBI vincularon a uno de los ciudadanos persas con grupos terroristas.

Desde el entorno de la tripulación, insistieron que los ciudadanos iraníes que participaron del vuelo lo hicieron en calidad de instructores porque son quienes trabajaron en ese avión desde 1986 hasta que fue vendido, este año, por la firma iraní Mahan Air a la venezolana Emtrasur.

En ese contexto fue que anoche, los tripulantes venezolanos del avión dejaron trascender su malestar por no poder irse del país e incluso deslizaron que denunciarán que el avión fue allanado la semana pasada sin orden judicial.

A casi tres semanas de su llegada al país, los tripulantes venezolanos que están varados en Argentina dieron una entrevista a la periodista Orlenys Ortiz. Entre los integrantes de la tripulación, se encuentra el gerente de finanzas de Emtrasur, Marrio Arraga, quién fue el vocero del grupo venezolano.

Entre sus declaraciones más importantes, Arraga se encargó de aclarar los rumores que indicaban que el transponder aeronáutico del avión había sido apagado durante el vuelo.

"Nunca recibimos llamado de atención de la torre de control por alguna falla o por no tener encendido el transponder. Este dispositivo da cuatro elementos básicos, que son: rumbo, velocidad, altura y un código que le asigna la torre de control a la nave. Cuando el transponder falla o se apaga, enseguida se enciende un 'warning' en el radar de la torre de control. Normalmente el controlador aéreo se comunica con la radio del avión para solicitar información. En ningún momento recibimos llamado de atención", remarcó Arraga.

Por otro lado, además de reiterar sus cuestionamientos al primer allanamiento realizado en el avión, el vocero de la tripulación venezolana contó algunos pormenores de su estancia en el hotel Plaza Central Canning de Ezeiza, donde se están hospedando hace más de dos semanas.

Mario Arraga y la tripulación venezolana retenida en la Argentina.

"Dentro de los escenarios de incertidumbre que hemos atravesado, el hotel ha sido muy receptivo con nosotros. La prensa viene, intenta hacer su trabajo, nos quieren abordar, pero el hotel ha sido muy presto a colaborar para que no tengamos ningún inconveniente con los medios de comunicación", relató Arraga.

En esa línea, el tripulante venezolano comentó cómo es su situación legal en la Argentina y cuáles son las restricciones que rigen sobre ellos.

"Nosotros cuando tenemos la oportunidad y la necesidad, acudimos a los locales cercanos, no estamos retenidos en el Hotel. Estamos en conocimiento que estamos en una condición particular: no tenemos nuestro pasaporte, tenemos una prohibición de salida del país y ciertas medidas restrictivas, pero podemos andar libremente por la zona", explicó.

Uno de los tripulantes venezolanos alojados en el hotel Plaza Central Canning. Foto: Pablo Cuarterolo/Revista Noticias

Incluso, cuándo deben trasladarse hasta la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con sus abogados, pueden hacerlo sin ningún tipo de restricción. "Acá la policía tiene sus agentes de seguridad, cumpliendo una función que no conocemos en detalle. Están apostados en el hotel, pero en ningún momento nos abordan o nos preguntan. Conservamos la prudencia y sabemos que debemos tomar previsiones y evitar una exposición innecesaria", agregó Arraga.

Respecto a los tripulantes iraníes que acompañaron el vuelo y en particular al piloto Ghasemi Gholamreza, señalado por los servicios de inteligencia por tener ciertos vínculos con la fuerza Quds, Mario Arraga aseguró que su contacto con ellos se limitó meramente a la instrucción.

"El trato que hemos recibido por el personal iraní se ha sido limitado a nuestra fase de instrucción y al proceso de calificación y traspaso de información a nuestra tripulación. Ellos han estado acompañándonos en toda esta travesía, se han mostrado muy tranquilos, siempre dispuestos a todos y cada uno de los procedimientos legales a los cuales hemos estado sometidos", remarcó.

Por último, el vocero de la tripulación venezolana se mostró tranquilo y confiado de que la situación se resuelva en la brevedad.

"Nosotros hemos tratado de mantener contacto permanente con nuestros familiares en medio de esta situación. Sabemos no es fácil para ellos porque no están acá y no están empapados de cómo es nuestra situación. Todos los días, de una forma u otra nos damos una manos entre nosotros cuando vemos que uno decae de ánimos. Tratamos de mantener un ambiente tranquilo, para poder sobrellevar este proceso que estamos confiado que se hará Justicia y saldremos airosos", concluyó Arraga