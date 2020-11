Rompió el silencio Leopoldo Luque: "Pedí que un helicóptero vaya a la casa de Diego"

"No puedo creer las cosas que se dicen ni leer porque yo estoy muy mal porque se murió mi amigo", expresó el médico. "Lo acompañé hasta el último minuto. Que se diga que yo no estuve con él yo no lo puedo creer".

Y siguió: "Yo soy médico cirujano. Diego odiaba los médicos, los psicólogos, a todo el mundo. Conmigo era diferente porque yo no buscaba nada con él (.,,) Diego necesitaba ayuda. Diego tiene autonomía, Diego decide. Diego no es insano. No escuché en los medios que diga que Diego es una persona individual para invadirlo hay qe tener criterio psiquiátrico".

"Encontronazo"

Esta semana, circularon rumores respecto a un fuerte cruce verbal y físico que mantuvo Maradona con Luque. El médico se refirió al hecho y aseguró: "Diego me echó un montón de veces de su casa. Me echaba y después me llamaba. Nuestra relación era la de un padre con un hijo rebelde. Yo le hacía sugerencias que el aceptaba. Lo acompañaba hasta el dentista proque si yo no estaba al lado Diego no se sacaba una muela (...) Al que más le duele esto es a Diego (...) Diego es un paciente de alta. Todo lo que se logró era de más y necesitaba el concentimiento de Diego y podía haber echado a todos, pero no lo hizo. Yo no puedo obligar a un paciente e internarlo en un manicomio. Cuando Diego se pone mal echa a todo el mundo ¿Y qué se hace con eso?"

"Yo le dije a vos no te voy a dejar asó. Es muy fácil hablar de la vereda de enfrente.Lo banqué porque lo amaba porque necesitaba ayuda. Cuando me dice eso me levanto y me siento. Para que yo me vaya te tenés que levantar de la cama y segundo me tenés que agarrar. De tonto, miré el teléfono y de repente lo tenía encima. Había un nutricionista al que le dijo ¿vos qué mirás?'. Intenten ustedes después le dije. Yo me quedo comiendo una galletita, el sale y dice: 'Pero Luque ¿vos sos pelotudo? Te dije que te vayas' y me corre. Corro, veo que se va abalanza, viene uno de seguridad. Me voy y no lograron el objetivo"

"Al otro día voy a sacarle los puntos a Diego, Me mira y me dice 'ah, tenés miedo', se ríe.

Sobre el final de ronda de prensa, Leopoldo Luque concluyó "Diego tuvo un evento fortuito que con las características de él es lo mas común del mundo. Se hacía todo lo posible para disminuir que pase eso"