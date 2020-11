Leopoldo Luque: "Diego estaba triste, solo y quería una vida que era mala"

"¿Se reprocha algo?", le preguntó un periodista. "No sé, pienso todo. No sé qué reprocharme porque el quería una vida que era mala", contestó Luque. "Intentaba acompañarlo. Hasta lo saqué a pelotear. Lo quería traer a mi casa. Y era la vida de él. Él extrañaba mucho al papá. Me siento raro porque le cambiamos la vida y el se fue. En un momento me dijo hasta dónde querés llegar. Yo ya sufrí mucho. Es muy injusto esto. Todos vieron lo que hice por él. Lo volvería a hacer. No me reprocho nada. Estoy orgulloso por lo que hice por Diego".

Leer más: "Mi relación con Diego era la de un padre con un hijo rebelde"