La Cámara de Diputados aprobó esta mañana la ley de Bases y Puntos de Partida en general y se apresta a su votación en particular, luego de una serie de cuestiones de privilegio acordadas en la última reunión de Labor Parlamentaria entre los bloques.

Fue por 142 votos afirmativos, 106 negativos y cinco abstenciones, de los radicales Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli y Fernando Carbajal; y la cívica Mónica Frade, tras 20 horas de debate en el recinto de la Cámara baja.

En este marco, la diputada nacional por Santa Cruz, Roxana Reyes (UCR), acompañó la votación en general y centró su discurso en el recinto en la necesidad de generar trabajo registrado para combatir la pobreza.

“La grave crisis que atraviesa la Argentina y en que está inmersa la Argentina, requiere, sin dudas, medidas urgentes para dar respuesta a miles de argentinos que están bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, desocupados, subocupados, niñas y niños que tienen una sola comida diaria. Esto tiene que interpelar a la clase política, si no nos conmueve a este parlamento que niños y niñas argentinas, el 65% de pobreza infantil en la Argentina requiere medidas urgentes, nada nos va a conmover”, comenzó diciendo la legisladora.

Y agregó: “Estos niños y niñas bajo la línea de pobreza nacen en casas cuyos padres no tienen trabajo. No es que estamos por precarizar las relaciones laborales, ya están precarizadas y en muchos casos por el Estado. De modo tal que, lo que tenemos que hacer, hoy es tomar medidas urgentes entre las cuales está crear trabajo, crear posibilidades y crear condiciones”.

“Quién va a querer invertir en un país donde de un lado y del otro de la Cámara de Diputados, de uno de los poderes del Estado, no se puede llegar a acuerdos básicos, que garanticen estabilidad fiscal, que garanticen seguridad y que finalmente atraigan inversiones a nivel región y a nivel mundial”, sostuvo la legisladora nacional.

En ese sentido, Reyes aseguró que “los parlamentarios tenemos realmente un desafío y es dar esas respuestas que están pidiendo esos miles de niños y niñas que comen una sola comida diaria”.

“Tenemos 6 millones de trabajadores en negro, el 50% de los trabajadores tienen empleo no registrado. ¿De qué precariedad laboral dicen que estamos por generar?“, añadió.

En ese tenor, Reyes insistió: “Tenemos que darle trabajo a esta gente que no tiene trabajo y que claramente esta situación no la hizo este gobierno”.

“Una inflación que ya conocemos, acumulada 287% interanual, la industria cayó 6,8%. Argentina no crece hace 10 años. ¿Qué estamos esperando para dar respuestas, para ponernos a trabajar en este sentido? Las pymes tienen el mismo empleo registrado que en el 2007. Los empleadores no contratan porque es caro, si no hay libertad para terminar una relación laboral, tampoco va a haber libertad para iniciarla y para contratar“, afirmó la diputada radical.

En otro tramo de su discurso, Reyes cuestionó las alocuciones de sus pares que se centraron en la búsqueda de culpables de la situación actual. “Nos echamos la culpa de quiénes son los responsables de cómo estamos y a dónde llegamos, pero lo cierto es que en el medio está la gente, que masivamente tomó una decisión y que eligió un gobierno que tenemos que respetar”, indicó.

Y añadió: “Como radical, como parlamentaria radical, como representante de la provincia de Santa Cruz, como patagónica, tengo un mandato y ese mandato es dar las herramientas necesarias, no al presidente sino para toda esa gente, en el taxi, en el kiosco, en los hospitales, en la guardia de los hospitales, en la calle revisando tachos de basuras, que están pidiendo una respuesta”.

Para finalizar, la diputada santacruceña hizo una mención a la cuestión de los subsidios al gas en la región patagónica.

“Voy a hacer una breve mención algo que ha sido muy importante para mi provincia y para la Patagonia que es el mantenimiento del subsidio al gas domiciliario en zona patagónica. Para los patagónicos y para los santacruceños el consumo del gas domiciliario no es un lujo. Y demuestra también que se ha logrado a través de consensos respetar algunas vulnerabilidades que nos atraviesan”, consideró.