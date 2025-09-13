Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, consiguió un triunfo clave en Sídney frente a Australia por 28-26. Además de mantener vivas las esperanzas en el Rugby Championship, este resultado les permitió ascender en el ranking mundial de World Rugby, alcanzando el sexto puesto.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi sumó 1,56 puntos tras la ajustada victoria y llegó a un total de 84,40 unidades, desplazando a los Wallabies al séptimo lugar. Este ascenso es estratégico de cara al próximo sorteo de la Copa del Mundo, ya que estar entre los seis primeros del ranking asegura estar en el primer bombo y evitar rivales directos de alta jerarquía.

Si Los Pumas logran mantener su posición dentro del top 6, evitarán compartir grupo con potencias como Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, Francia e Inglaterra, los cinco primeros del escalafón mundial.

Top 10 del ranking de World Rugby:

Nueva Zelanda – 91,35 puntos

Irlanda – 89,83 puntos

Sudáfrica – 89,38 puntos

Francia – 87,82 puntos

Inglaterra – 87,64 puntos

Argentina – 84,40 puntos

Australia – 83,40 puntos

Escocia – 81,57 puntos

Fiji – 80,50 puntos

Italia – 77,77 puntos

Con este impulso anímico, Los Pumas ya enfocan su atención en la próxima fecha del Rugby Championship, que se disputará dentro de dos semanas en Durban, donde visitarán a Sudáfrica.

Un nuevo triunfo no solo los mantendría en la lucha por el título, sino que también podría acercarlos a Inglaterra en la pelea por el quinto lugar del ranking mundial, un logro histórico para el seleccionado argentino de rugby.