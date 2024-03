A pocos días de conmemorarse un nuevo 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la Red Nacional H.I.J.O.S., que nuclea a hijas e hijos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado en la dictadura, denunció un brutal ataque contra la militante Sabrina Bölke.

Fue a través de un comunicado que había dado a conocer la misma agrupación y en el que detallaban que la mujer fue sorprendida por los atacantes, quienes forzaron la entrada de su domicilio, ingresaron y la esperaron, donde fue golpeada, amenazada de muerte con armas de fuego y abusada sexualmente. “No vinimos a robarte, vinimos a matarte”, le dijeron.

“Mi vida quedó suspendida, desde el 5 de marzo no puedo ser la misma persona”, expresó Sabrina al dialogar con Radio El Destape. Ese día, cuando llegó a su casa después del trabajo, dentro esperaban dos hombres.

“Me sujetaron del cuello y me torturaron durante 15 o 20 minutos, me ataron y me apuntaron con un arma, diciéndome que me iban a matar. Hay una sensación de shock en ese momento que persiste. Me dijeron que no hablara nunca más”, detalló.

Antes de irse, en una de las paredes, dejaron escrito: “VLLC (Viva La Libertad Carajo) ñoqui”. “Cuando regresamos a casa desde el Pirovano (donde recibí atención tras el ataque), encontramos la pintada en mi habitación. Estuvieron dentro del departamento mucho tiempo, pues cuando volvimos vimos que habían destrozado cosas”, contó Bölke.

En ese sentido, se refirió al discurso de odio que sostiene el gobierno nacional y el presidente Javier Milei. “Hay un clima de odio y violencia que permite esto”, dijo y aseguró que la causa está siendo investigada por al Justicia y que recibe el respaldo de la Defensoría de la Nación.