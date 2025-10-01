Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

SMVM de octubre 2025: nuevo valor por hora y jornada completa

Desde el 1° de octubre, el Salario Mínimo Vital y Móvil quedó fijado en $322.200 mensuales para una jornada laboral completa. Para quienes trabajan por horas, el valor por hora será de $1.610.

Esta actualización establece el piso legal de remuneración en todo el país, garantizando que ningún trabajador registrado perciba un salario inferior. Además, los convenios colectivos y acuerdos sectoriales utilizan al SMVM como referencia para fijar salarios y condiciones laborales.

Próximo aumento del SMVM

El ajuste de octubre forma parte del esquema de revisiones periódicas del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, integrado por representantes del Estado, sindicatos y empresarios.

El próximo incremento se definirá en las siguientes reuniones, siguiendo el cronograma establecido, con el objetivo de mantener un ingreso mínimo que acompañe la inflación y el costo de vida.

Cómo impacta el SMVM en ANSES y prestaciones sociales

El SMVM no solo afecta a los trabajadores, sino que también influye en diversos beneficios sociales gestionados por ANSES, incluyendo:

Prestación por Desempleo: se calcula sobre la base del salario mínimo, por lo que cada aumento se traduce en un incremento automático del monto mensual.

se calcula sobre la base del salario mínimo, por lo que cada aumento se traduce en un incremento automático del monto mensual. Becas Progresar y ex Potenciar Trabajo : se ajustan con el SMVM, asegurando un piso más cercano a la realidad económica.

: se ajustan con el SMVM, asegurando un piso más cercano a la realidad económica. Jubilaciones mínimas: aunque se actualizan según la fórmula de movilidad previsional, los haberes más bajos no pueden quedar debajo de ciertos umbrales vinculados al SMVM, generando un impacto directo en los ingresos de jubilados y pensionados.