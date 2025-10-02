Las primeras jornadas dejaron a Santa Cruz con saldo favorable y expectativas en alza en los Juegos Nacionales Evita. El bádminton fue la locomotora del día 2: el equipo provincial se impuso sin ceder parciales en todos sus cruces y confirmó que atraviesa un gran momento. Ganó el dobles mixto a Entre Ríos por 2–0, repitió 2–0 en individual masculino frente a Río Negro, venció 2–0 en individual femenino a Catamarca y coronó la actuación con otro 2–0 en dobles mixto nuevamente ante Catamarca. La consistencia en cada manga respaldó un plan de juego claro y ambicioso para lo que viene.

El hockey masculino cambió la página de su debut adverso y consiguió un triunfo clave: 3–2 a Catamarca en un partido de alto voltaje, que lo metió entre los ocho mejores del torneo. La agenda marcó dos compromisos exigentes en continuidad —Salta a las 9.30 y Córdoba a las 15.45—, un test ideal para medir carácter y fondo de plantel.

En tenis de mesa, la delegación provincial firmó una actuación de jerarquía y aseguró presencia en el medallero: Kiara Menares y Sabrina Mosca jugarán la final de dobles femenino ante Jujuy; Lucas Aguilar y Lautaro Torres disputarán la final de dobles masculino, también frente a Jujuy; y Caetano Rosales (Las Heras) definirá el tercer puesto en singles masculino contra Córdoba. En singles femenino, Agostina Hermosilla cerró la jornada con el noveno lugar tras superar a Salta, un resultado que suma puntos y confianza al colectivo.

La red también trajo buenas noticias. El vóley femenino le ganó a Tierra del Fuego por 2–0 (25–23 y 25–7), un triunfo que combinó temple para cerrar el primer set y autoridad para dominar el segundo. El vóley masculino cayó con Mendoza en dos parciales, pero sostuvo la competitividad y el orden táctico pensando en la recuperación. En básquet 3×3 femenino, Río Negro se llevó un duelo friccionado por 9–7 en la recta final; Santa Cruz quedó enfocado en el cruce de mañana ante Chaco, donde buscará traducir el volumen de juego en gol.

El hilo común de la jornada fue la regularidad: equipos que corrigieron rápido, especialidades que aprovecharon su curva ascendente y una delegación que, más allá del resultado puntual, compite con identidad. Con finales a la vista en tenis de mesa, una clasificación entre los ocho en hockey y el bádminton en pleno envión, Santa Cruz quedó bien posicionada para las definiciones.

