Scioli afirmó que el gasoducto Néstor Kirchner permitirá consolidar una integración energética con Brasil

“La puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, una obra estratégica que va a unir Vaca Muerta con Saliquelló y luego San Gerónimo, va a permitir consolidar este tema central en la agenda con Brasil que es la integración energética”, afirmó Scioli en declaraciones a Télam Radio.

Scioli hizo hincapié que se trata de “sectores que tienen una gran capacidad para generar divisas genuinas” y acotó: “Así vemos alimentos, energía, turismo y yo le agregaría minería sustentable” en función de la integración.

“Vemos el interés que hay por el litio, y lo que va a ocurrir en las próximas semanas a partir de gestiones que hemos llevado adelante una ampliación de las inversiones en el sector automotriz en nuestro país con más integración”, sostuvo el embajador.

Por otra parte, el representante argentino en Brasilia anticipó que “en las próximas semanas” se producirá una ampliación de inversiones (brasileñas) en el sector automotriz” de la Argentina, en el contexto de una mayor integración bilateral, con proyecciones ambiciosas en materia de soberanía de alimentos y energía.

“Conversé con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que está en la Asamblea del G20, y me contó el gran impacto y la sorpresa agradable que generaron las declaraciones de Paulo Guedes, el ministro de Economía de Brasil, al referirse a la Argentina y el trabajo que estamos haciendo”, señaló Scioli.

Destacó que Guedes dijo: “Estamos trabajando muy bien y juntos podemos garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética en la región y desde allí, a otros lugares como el caso de Europa”.

Respecto del turismo, contó que Brasil “se ha consolidado como el primer país emisor de turistas hacia la Argentina”.

“Los datos con los que hemos comenzado el año son muy alentadores y esto no es casualidad, es fruto de un trabajo articulado con el Ministerio de Turismo, el Inprotur, con las provincias, con nuestra embajada, consulados y los distintos encuentros que hemos tenido con las agencias de viajes para promocionar Argentina y a partir de Aerolíneas Argentinas que ha hecho posible dar una mayor conectividad”, indicó.

Sostuvo que “Argentina no sólo es precios competitivos, es infraestructura, una oferta gastronómica de primer nivel mundial, la hotelería y hospitalidad”.

“Y sabemos que el turismo es un generador de empleo, de ingresos de divisas y Brasil, con el aumento del 35 % en el primer trimestre, más de 450 mil turistas que han llegado, se consolida como el primer país emisor de turistas hacia la Argentina”, amplió, a la vez que saludó el anuncio de vuelos directos entre Ushuaia y San Pablo