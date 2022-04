Se dieron a conocer los audios de Lola M, admitiendo haber robado y estafado a sus amigas

La denuncia fue hecha pública esta semana por Yanina Latorre y ahora se viralizó un audio donde la joven reconoce haber fotografiado tarjetas de crédito para hacer compras on line y gastar miles de dólares.

Según la panelista de LAM, Yanina Latorre, la estafa alcanzaba una cifra aproximada de 25 mil dólares, causando preocupación entre los padres de sus ex compañeras de colegio y amigas de la joven, quien se manejaría en círculos de alto poder adquisitivo.

Ha robado a amigas, madres, hermanas. Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar”, dijo Latorre en uno de los audios que envió a sus conocidos y que se viralizaron.

Lola M había subido un video a TikTok, burlándose de lo ocurrido días antes de haber sido descubierta.

En las últimas horas se viralizó también un audio de la acusada, dirigido a una de las víctimas, en la que reconoce haber cometido los delitos y sostiene estar arrepentida por lo ocurrido.

“Ya lo sé, la verdad. Posta me siento una mierda y no me estaría dando la cara para ir decirte esto. A tu tarjeta le saqué foto y a la de tu hermana, pero esa no la usé. Usé la tarjeta en uber, estoy más que arrepentida por toda la gente", comienza diciendo en el audio.

"No sé por qué lo hice, no lo entiendo. Ni yo lo entiendo. Te pido perdón. Nada de lo que te diga va a justiciar lo que hice. Perdón, hoy estoy haciendo la cuenta de todo lo que te gasté a vos y a las chicas. Te pido perdón, yo sé que tengo un problema enorme. Voy a intentar resolverlo. No solo lastimé al resto, sino también a mí", concluye