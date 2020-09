Senado trata los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli y el aumento de penas por pesca ilegal

El Senado inició en la tarde del miércoles una nueva sesión virtual, durante la que el oficialismo buscará rechazar los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos durante el gobierno anterior y que el Frente de Todos asegura se realizaron de manera “irregular”.

En primer lugar, el pleno deberá refrendar el decreto 14/20 por el cual la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a prorrogar las sesiones remotas por el plazo de 60 días.

Luego se considerarán los dictámenes de la Comisión de Acuerdos, en los cuales el oficialismo rechazó los pliegos de los tres magistrados.

En el caso de Bruglia y Bertuzzi, ambos fueron trasladados durante la gestión de Mauricio Macri a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal, Sala I, desde donde han intervenido en algunas instancias de la llamada causa de los cuadernos.

Pero además, el jueves 10 de septiembre la Cámara Federal, con los votos de Bruglia y Martín Irurzun anuló los procesamientos de los ex ministros de Transporte Guillermo Dietrich, de Hacienda Nicolás Dujovne, el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y el ex director de Vialidad Javier Iguacel. Es en la causa de fraude en los peajes y la concesión de autopistas durante la gestión macrista.

En tanto, Castelli fue trasladado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7 de la Capital Federal, donde recayó el juicio de esa causa.

Por otra parte, el temario incluye el proyecto para aumentar multas por pesca ilegal, que ahora se medirán en unidades de valor denominadas “Unidades Pesca” (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil. La iniciativa tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Otra iniciativa -con dictamen unánime- es la que apunta a crear un “Fondo Nacional de la Defensa” (FONDEF) que servirá para reequipar a las Fuerzas Armadas con un porcentaje del total de ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Nacional