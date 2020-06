Senadores del Frente de Todos negaron "apagón de micrófonos" a Juntos por el Cambio en el debate por Vicentin

Los senadores del oficialismo defendieron la aprobación en la Cámara Alta de la Ley que crea la Comisión Bicameral para investigar el Caso Vicentín y la relación crediticia con el Banco de la Nación Argentina y desmintieron el comunicado de los integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio sobre la sesión remota del día 24 de junio, en el cual expresan haber sido coartados en su derecho a expresarse.

Sesión remota donde se aprobó en el Senado la creación de la Bicameral para investigar los créditos a Vicentín.

En la noche del miércoles el bloque opositor emitió un comunicado en el que expresó que "el sistema de sesiones virtuales fracasó" y consideró que la aprobación de la comisión bicameral "no reunió los dos tercios necesarios como lo establecen los artículos 87 y 88 del reglamento de la Cámara".

Los senadores de Juntos por el Cambio denunciaron que hubo un "apagón de micrófonos de los senadores" y señalaron que "de este modo, quedaron expuestas las falencias y fragilidad del sistema utilizado".

Pero los legisladores del Frente de Todos aseguraron que la sesión se desarrolló "con total normalidad, pudiendo los 70 senadores presentes conectarse sin problemas a través del sistema Webex".

"En la misma, se votó y aprobó por unanimidad la lista de oradores de los temas a desarrollarse, cada legislador hizo uso de la palabra en el turno que le correspondía y jamás se cortó el micrófono", ratificaron.

A esto, agregaron que que la senadora por Córdoba, de la alianza Juntos por el Cambio, y vicepresidente del cuerpo Laura Rodríguez Machado, se sentó en la presidencia y no tuvo inconvenientes durante toda la jornada. Una vez que se votó el último tema, la presidencia levantó la sesión, como de costumbre sin notificarse, ni por la Senadora presente, ni por el sistema, el pedido de palabra de ningún senador.

Mayoría simple

Por otra parte dejaron en claro que no se rompió el reglamento para crear la bicameral porque se hizo por un proyecto de ley y no por Resolución. "El Reglamento exige una mayoría especial de dos tercios a los fines de crear una Comisión Bicameral por medio de una Resolución de la Cámara, pero no para votar una ley. Y lo que se votó ayer fue justamente una Ley, no una Resolución", explicaron.

"Hay numerosos antecedentes que demuestran que cuando una comisión bicameral es creada por medio de una ley se exige una mayoría simple para su aprobación. Los antecedentes avalan nuestra postura y desmienten la posición del interbloque de Juntos por el Cambio. Una de ellas fue la del Ara San Juan creada durante la gestión anterior, que si bien fue por unanimidad, jamás estuvo en duda la mayoría requerida, o la Bicameral de Seguimiento de contratos Públicos Privados (PPP) que se votó por 43 a favor y 15 negativos".

Además los senadores y senadoras repudiaron "las chicanas realizadas por la oposición queriendo ensuciar el arduo y duro trabajo que desarrollan la parte técnica, administrativa y parlamentaria", que "desde hace más de 60 días están incansablemente a disposición de que todo salga bien, yendo a trabajar diariamente en este contexto y exponiéndose a la transmisión del virus".

Sesión Remota en el recinto del Senado de la Nación, donde se tratan varios proyectos de ley del Poder Ejecutivo y la creación de la Comisión Bicameral Investigadora de las relaciones crediticias entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin S.A.I.C.

Asimismo remarcaron que en estos pocos meses de gobierno, el Senado ya sesionó más veces que en todo el 2019 bajo la presidencia de Juntos por el Cambio.

Investigar no juzgar

Acerca del proyecto que fue girado a la Cámara de Diputados señalaron que la Comisión Bicameral es "investigadora", y por ello, "como su nombre lo dice, se crea con el fin de investigar, no de juzgar, que es propiedad exclusiva del ámbito de la justicia".

La Bicameral estará integrada por senadores y diputados, de todos los partidos políticos, por lo cual la oposición tendrá su lugar para argumentar su defensa a dicho tema, indicaron