El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, está en la ciudad de Mar del Plata donde participó de la celebración inaugural del Festival de Cine de Mar del Plata. Tras el evento, el candidato presidencial encabezó una cena con más de 150 empresarios de la región.

Entre los presentes, hubo empresarios gastronómicos, de hotelería, portuarios, del sector pesquero, del sector industrial, agropecuario, de los laboratorios, de las clínicas de Mar del Plata, del sector de la construcción, del y de la industria del entretenimiento.

En declaraciones exclusivas a Canal Diez Mar del Plata, Sergio Massa, indicó que a los empresarios les dijo que el año que viene “los necesitamos produciendo y trabajando, que le vamos a simplificar y a bajar impuestos; que vamos a una Argentina con déficit cero y con fuerte recuperación de las reservas porque aumentamos las exportaciones”.

En la mesa principal estaban Sandra Cipolla (Astilleros SPI), Maximiliano González Kunz (Grupo Núcleo), Florencia Miconi (Imasa), Antonio Solimeno (Grupo Solimeno), José Moscuzza y Martín y Germán Cabrales, Sebastián Larrea (Hawk Group), Roberto Fontenla (Fontenla Furniture), Patricio Gerbi (Coarco), Luis Terry (Norgreen). También estaban el diputado electo y ex intendente, Gustavo Pulti, y el director de Aerolíneas Argentinas, Ariel Ciano.

Frente a ellos y más de una centena de empresarios con inversiones en la ciudad feliz Massa les pidió: “Necesitamos que sigan transformando Mar del Plata como lo están haciendo en una ciudad industrializada, asociada al turismo y la gastronomía, pensando servicios petroleros, garantizando el crecimiento de la actividad pesquera”, porque una de las demandas de proteínas que más creció en el mundo es la del sector ictícola.

Además, apuntó a la sociedad entre el Estado y el sector: “Queremos trabajadores mejores pagos y que vamos a trabajar juntos en bajar impuestos como fue el de Impuesto a las Ganancias. Recién me encontré a un trabajador bancario y me dijo ‘me cambiaste la economía de la familia, dejé de pagar 180 mil pesos de ganancias’. Un millón de trabajadores han dejado de pagar Impuesto a las Ganancias en estos días, y eso me pone muy contento porque junto con la devolución del IVA, que la usan 16,5 millones de argentinos nos permite ir de a poquito ir recuperando ingreso”.

Sergio Massa habló frente a más de 150 empresarios en el Hermitage Hotel.

Juan Manuel Cheppi, uno de los presentes en el encuentro indicó que la continuidad del Previaje fue uno de los temas centrales, puesto que Mar del Plata es el destino con más cantidad de demanda. Massa, por su parte “hizo hincapié en la posibilidad que tiene Mar del Plata en la exploración offshore y todos los servicios derivados de la explotación hidrocarburífera y cómo va a impactar”, indicó el secretario de Economía del Conocimiento.

Noticia en desarrollo