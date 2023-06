Silvina Luna ingresó a terapia intensiva y su hermano quiere donarle un riñón

Silvina Luna fue internada de urgencia en terapia intensiva y su estado de salud es delicado.

Así lo dio a conocer Ángel de Brito apenas unos minutos antes del final de LAM (América). El conductor confirmó que la información estaba chequeada tanto con los médicos del Hospital Italiano como con las personas cercanas a la ex Gran Hermano: “Está sedada y está con respirador", dijo.

Ante el dramático momento que le toca vivir a Silvina Luna -producto de la mala praxis que sufrió en manos del doctor Aníbal Lotocki- reflotaron las declaraciones que brindó en su última entrevista, en la que reveló que alguien muy cercano a ella se ofreció a donarle un riñón.

Se trata de su hermano Ezequiel, quien la acompaña incondicionalmente.

“Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai”, comentó la modelo en comunicación con Agarrate Catalina, el ciclo de radio que Catalina Dlugi conduce todos los sábados por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En ese sentido, precisó que "una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso. Como falta, no me quiero adelantar”.

Cabe destacar que Ezequiel es cinco años más joven que Silvina y es su gran soporte durante esta difícil situación de salud, ya que sus papás murieron. Desde hace un tiempo, el joven se mudó de Rosario a Buenos Aires y acompaña a su hermana. Sin embargo, mantiene su vida privada y con perfil bajo.

Silvina Luna ingresó a terapia intensiva luego de que su cuadro se agravara y su estado de salud es delicado, informaron este martes en LAM.

La actriz lleva varias semanas internada en una clínica a la espera de un trasplante de riñón para poder mejorar su calidad de vida, la que se vio deteriorada a partir de una cirugía estética en manos del doctor Aníbal Lotocki. Pero su situación se complicó y debió ser trasladada a cuidados intensivos.

La noticia fue confirmada este martes por Ángel de Brito que contó que Silvina está con respirador en la terapia del Hospital Italiano.

Días atrás, Silvina Luna grabó un nuevo video desde el hospital, previo a recibir la sedación para una pequeña intervención quirúrgica, el que colgó en sus redes sociales. La actriz intentó llevar tranquilidad con su posteo, pero sus seguidores se preocuparon por su salud.

Desde hace un tiempo, Luna se realiza diálisis y por esta razón, tuvo que ingresar nuevamente al quirófano este viernes para que le coloquen un catéter permeable para ese procedimiento.