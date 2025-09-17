Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de la filial Santa Cruz de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Bautista Simón , dialogó con LU12 AM680 para describir el “contexto complejo” que atraviesa la industria en la provincia.

Alertó que enfrentan años de bajos niveles de inversión en infraestructura y que la paralización de obras que se extiende “desde el año pasado hasta la fecha” ha generado una “fuerte crisis”, con “incertidumbre financiera” y graves consecuencias para empresas y trabajadores.

Costo para los argentinos

Enfatizó que la “falta total de inversión sostenida” agrava la deuda en infraestructura, lo que “eleva el costo para todos los argentinos“. Explicó que al no contar con una infraestructura adecuada, el país y la provincia restan competitividad y “comprometen el futuro productivo” de municipios y regiones.

Ante este panorama, el sector ve con “optimismo” un reciente “cambio en el discurso del presidente”, pero considera que la solución estructural debe ser un plan federal con horizonte a 20 años. Este plan debe incluir la reactivación de obras, el reconocimiento de deuda generada con muchas constructoras y el uso de mecanismos mixtos de financiamiento.

La ruta 3 a la altura de Piedra Buena.

La iniciativa privada, una solución limitada

Si bien la CAMARCO celebra toda iniciativa de inversión, ya sea pública o privada, Bautista señaló que hay que ser “lógicos”. Citó un análisis de la cámara que indicaba que, a nivel global, el país con mayor inversión privada en el sector, el Reino Unido, “no llegaba al 9% de ejecución con iniciativa privada“, siendo el 91% restante ejecutado por el Estado.

En Santa Cruz, la inversión privada es muy escasa. Un ejemplo claro es el mantenimiento de rutas, por ejemplo el puente de Piedrabuena para refaccionar y mantener la ruta “no resiste el análisis financiero” ni atrae a interesados, ya que trabajarían “a pérdidas”.

Recordó que experiencias como la de los molinos eólicos ejecutados por Petroquímica fueron casos de inversión privada con participación pública, pero son la excepción.

Más adelante, destacó la importancia de que la inversión en infraestructura se convierta en una “política de estado” y no quede sujeta al “humor del gobierno de turno”.

En este sentido, comentó que en el Consejo Federal de la Cámara de la Construcción, realizado la semana pasada en Entre Ríos, tuvo la oportunidad de conversar con el gobernador de esa provincia, quien ha tomado la infraestructura como eje de desarrollo, utilizando mecanismos que agilizan los procedimientos administrativos, los transparentan y emplean pliegos licitatorios digitales.

Como parte del G6 —que integra a la Sociedad Rural, industriales y Cámara de Comercio—, la CAMARCO percibe que la paralización de la obra pública es vista “con mucha preocupación” por las demás entidades. Esto se debe a que el campo tiene rutas complicadas para movilizar y liquidar su producción.

Vaca Muerta, epicentro de la economía, necesita rutas adecuadas y desarrollo urbano que soporte el crecimiento poblacional asociado a la actividad.

Bautista insistió en que el costo final lo viven todos los argentinos, restando competitividad y comprometiendo el futuro productivo de todas las regiones.

Ruta 3

Otro tema abordado fue la posible transferencia de obras de rutas a las provincias. El dirigente manifestó que, si esto ocurre, las obras deberían transferirse “también con el impuesto que se nos cobra a todos los argentinos por la carga de combustible”, ya que este está destinado “justamente para la ejecución de obras viales”.

El referente de CAMARCO resaltó que la transferencia exige un análisis profundo de costos, ya que rutas como las que unen Comodoro y Caleta, o Caleta Truncado en hora pico, tienen un tránsito diario “increíble”.

Finalmente, señaló que, si bien se cobra el impuesto durante todo el año pasado y parte de este, “uno no ve que se haya ejecutado algún tipo de obra con ese impuesto”, por lo que es necesario un análisis serio de la postura que adoptará el gobierno provincial.