El Honorable Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol Sur resolvió la suspensión provisoria de Matías Clavel, entrenador del Boxing Club, “hasta tanto culminen los descargos de las partes y se dicte un fallo definitivo”. La medida surge de una presentación formal del Club Social y Deportivo Bancruz y se encuadra en el artículo 22 del Reglamento de Transgresiones y Penas.

Según el documento al que tuvo acceso La Opinión Austral, “los hechos acaecidos fueron el día 23/08/2025 dentro de las instalaciones del Club Boxing”, donde “hubo agresión física (trompadas) y además un principio de ahorcamiento”, episodio que “no se terminó de concretar porque en esos instantes había personas que lograron parar esta locura”. El texto agrega que “existe constancia policial […] mediante Certificado Policial n° 340-S-PRIMERA/01/25”.

Documento al que accedió LOA: resolución N.º 275-HTP-2025, que dispone la suspensión provisoria de M. Clavel.

En sus considerandos, el Tribunal remarcó que “este tipo de situaciones no se pueden dejar pasar por alto” y afirmó su competencia para actuar conforme al Reglamento de Transgresiones y Penas. En consecuencia, dictó la Resolución N° 275-HTP-2025 con dos puntos centrales: la suspensión preventiva de Clavel y la notificación de lo resuelto al Boxing Club y al propio entrenador. La resolución lleva las firmas del presidente Efraín Navarro y del secretario Antonio Cáceres.

La medida tiene carácter precautorio y no implica un pronunciamiento sobre el fondo del caso: el expediente continuará con la etapa de descargos antes del fallo definitivo. En este tipo de actuaciones disciplinarias, la suspensión provisoria busca preservar la regularidad de la competencia mientras se determina, con las pruebas y defensas de las partes, si corresponde o no una sanción.

Con el trámite en curso, el foco estará puesto en los descargos y en la evaluación del Tribunal antes de una resolución final. Hasta entonces, rige la suspensión preventiva y las partes han sido notificadas formalmente.