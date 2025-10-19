Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La historia de Erica Demetrio, una mujer de 42 años oriunda de Pergamino (Buenos Aires), parece sacada de un milagro. Madre de cuatro niñas, siempre soñó con tener un varón. Pero la vida le tenía preparada una sorpresa inimaginable: quedó embarazada de cuatrillizos de forma natural, un fenómeno que, según los médicos, ocurre “una vez cada 100 o 120 años”.

El 15 de abril de 2024, en la Maternidad Provincial de Córdoba, nacieron Laura, Angeline, Victoria y el tan esperado Jordán. Fue un parto histórico, sin tratamientos de fertilidad ni asistencia médica especial para inducir el embarazo múltiple.

Erica Demetrio y una milagrosa historia de amor maternal.

“Fue un sentimiento encontrado. Es una noticia impactante”, recordó Erica. Cuando supo que esperaba cuatro bebés, debió mudarse junto a su esposo Darío y sus cuatro hijas a Córdoba, su ciudad natal, ya que el embarazo fue considerado de altísimo riesgo.

Un milagro médico y una dura batalla

El nacimiento de los cuatrillizos fue celebrado por los médicos como un hecho extraordinario, pero el camino no fue fácil. Los cuatro bebés llegaron prematuros y con bajo peso, por lo que permanecieron internados casi dos meses y medio en neonatología, aferrándose a la vida día a día.

“Nosotros somos creyentes, somos cristianos, y siempre nos encomendamos a Dios. Y gracias a Él, salimos adelante los cinco”, contó Erica, emocionada al recordar aquellos días de incertidumbre.

El acompañamiento de su familia y la fe fueron determinantes. La mujer asegura que su historia es una prueba de que “los milagros existen” y de que la esperanza puede más que el miedo.

Una vida de sacrificio y amor multiplicados

Hoy, ya instalados nuevamente en Pergamino, la vida cotidiana de los Demetrio está marcada por el esfuerzo y el amor. Erica se dedica de lleno a la crianza de sus ocho hijos: Nicole (12), Guadalupe (10), Guillermina (7), Emma (3) y los cuatrillizos, que ya tienen un año y tres meses.

El único ingreso familiar proviene de su esposo, Darío, que trabaja como vendedor ambulante puerta a puerta. “A veces estoy un poco desbordada, pero trato de no pedirles nada a las más grandes. No quiero que quemen etapas”, cuenta Erica, procurando que sus hijas mayores vivan plenamente su infancia pese a las dificultades.

El gasto en pañales, leche y alimentos es constante. A eso se suma una necesidad urgente: un corralito especial con barrales, cuyo costo asciende a $750.000, indispensable para la estimulación motriz de los cuatrillizos prematuros. Sin embargo, ese monto resulta inaccesible para la familia.

Una historia de amor, fe y resiliencia

A pesar de los desafíos, Erica elige celebrar la vida. Este Día de la Madre, lo vive rodeada de sus ocho hijos, agradecida por haber superado una de las pruebas más difíciles que le tocó atravesar.

“Hay días agotadores, pero miro a mis hijos y sé que todo valió la pena”, afirma. Su testimonio se transformó en un símbolo de amor y fe, y en una inspiración para muchas familias argentinas que enfrentan la adversidad con esperanza.

Un fenómeno que asombró a la medicina

Los especialistas que atendieron el parto calificaron el caso de Erica como único en más de un siglo. Los embarazos de cuatrillizos naturales son extremadamente raros, con una probabilidad de uno en más de 600.000 nacimientos.

El hecho de que haya ocurrido sin tratamientos de fertilidad ni intervención médica hace que su historia se ubique entre los casos más excepcionales registrados en la Argentina.

Una madre que inspira

Con una rutina que combina pañales, mamaderas y madrugadas infinitas, Erica Demetrio se convirtió en un ejemplo de entrega y coraje. Su historia, además de conmover, visibiliza la realidad de muchas madres que luchan a diario por sacar adelante a sus hijos en condiciones difíciles.

“Mi sueño era tener un varón, y Dios me dio cuatro. Nunca imaginé algo así, pero cada día los miro y siento que fue un regalo del cielo”, resume con una sonrisa.