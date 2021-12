Gerardo Terraz: “Se deben tomar decisiones de fondo para que la actividad explote”

La Secretaría de Minería de la Nación transita una nueva etapa ante la designación de Fernanda Ávila, tras la salida de Alberto Hensel. La minería argentina transitará un año que deberá refinar las políticas públicas para apostar al desarrollo de esta noble industria.

¿Cuál es el rol que juega Santa Cruz?, fue la pregunta que surgió en las últimas semanas.

El distrito patagónico se sostiene y despliega su potencia en el mapa nacional. Previo a la partida, desde la Secretaría a cargo del sanjuanino Hensel, se informó que las exportaciones mineras registraron un aumento de 3,4% respecto a doce meses.

“El monto acumulado en los primeros nueve meses del año (US$ 2.191,8 millones) creció 20,7% frente al mismo período de 2020”, “Santa Cruz, con envíos por US$ 1.139 millones en enero-septiembre, encabeza el ranking de exportaciones, que representaron el 76% sobre el total de ventas de la provincia al exterior”, precisó. En segundo lugar, se ubicó San Juan, con embarques por US$ 515 millones.

Las estadísticas muestran a las claras porqué Provincia debe jugar un rol preponderante en la política minera nacional.

LU12 AM680 entrevistó al secretario de Minería de Santa Cruz Gerardo Terraz- para conocer las expectativas de cara al futuro en estos tiempos de cambios institucionales.

Gerardo Terraz, secretario de Minería de Santa Cruz. Ratificó el rumbo minero de la provincia.

LU12: ¿Cuál es la mirada sobre la designación de Fernanda Ávila?

G T: Mi análisis es particular, lo veo con buenos ojos. Catamarca está dentro de las cinco provincias productoras de Argentina. Más allá de lo político, con esta decisión buscan poner en valor aquella provincia y lo que se viene en minería para el país con la producción de litio, su recurso más importante.

Hablando con otros referentes que tuvieron un paso por Santa Cruz, señalan que se trata de una persona proactiva. No tiene mucha experiencia en el rubro, pero sí una mirada federal. Los modelos mineros de Santa Cruz y Catamarca son similares.

Entonces, si hay una mirada federal podremos hacer cosas en conjunto. Somos la provincia número uno por el modelo minero que impulsamos y tenemos gran importancia para el país por lo que generamos. Estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia y trabajo a la Secretaría de la Nación en lo que ellos consideren para apoyar a la Argentina en este momento que necesita despegar. En estos dos últimos años de gestión, tenemos que demostrar que estamos a la altura de la circunstancia.

LU12: En dos años de gestión, Alberto Hensel no visitó Santa Cruz. ¿Se espera una visita de la nueva funcionaria?

G T: Es difícil sacar conclusiones y cuestionar o no el accionar del anterior secretario de Minería. Uno no está en el día a día en la agenda que manejan desde Nación y las prioridades que tienen.

Yo, como secretario, tengo un lineamiento y mandato que viene desde la gobernadora Alicia Kirchner, pasa por la ministra de la Producción (Silvina Córdoba) y tengo que ejecutar. Tomo decisiones, pero dentro de los objetivos que el Gobierno entiende que se deben cumplir. Estimo que al secretario de Minería de la Nación le sucede lo mismo.

Trato de tener una mirada proactiva, y me quedo con aquello de que los modelos mineros son similares. Tenemos la ventaja de que hay muchas personas que ya trabajaron en Santa Cruz y hoy están en los proyectos más importantes de Catamarca.

Ellos replican lo que se hace aquí y referenciaron a que otros distritos y empresas imiten lo que hacemos. Hay una compatibilidad importante.

Además, es una mujer y lo celebro porque abona y afianza las políticas de género que desde Santa Cruz trabajamos fuertemente día a día. En la Secretaría de Minería articulamos acciones con gremios y empresas en estas políticas. Hay coincidencias que esperamos se materialicen.

Santa Cruz está dispuesta a trabajar en conjunto para que la industria minera se transforme en una realidad en el país, con todo lo que significa.

Tenemos puesta la mirada productiva en otros sectores. Por ejemplo, Nación mira al campo y Provincia al petróleo. Sin embargo, la minería año a año va tomando más relevancia y es momento de tomar decisiones políticas de fondo que generen herramientas para que la actividad termine de explotar.

LU12: ¿Es una deuda pendiente que Santa Cruz ocupe un lugar institucional en el plano nacional?

G T: Es una deuda natural al ser la provincia número uno en producción de oro y plata; la que más divisas genera al país en un momento tan crítico como el actual.

Junto a la subsecretaria de Minería -Mercedes Arguello- cuando recibimos la Secretaría, Santa Cruz estaba en el puesto 65 del ranking mundial y hoy estamos en el 40. El distrito está muy bien visto por el mundo como modelo minero.

En exportaciones Santa Cruz encabeza el ranking nacional. Es seguido por San Juan

Tenemos muchos pergaminos e hicimos grandes méritos para ocupar un lugar en el plano nacional. Pero más allá de eso, lo más importante es contribuir para que la actividad se desarrolle con más potencia y genere lo que el país necesite.

Argentina demanda divisas, puestos de trabajo, desarrollo de proveedores locales que generan puestos de trabajo indirectos. Se apuesta a ese motor económico que se activa alrededor de las inversiones en minería.

Entre otros aspectos, en declaraciones a la “Decana de la Patagonia”, Terraz hizo un balance de los niveles productivos que alcanzó Santa Cruz en el presente año.

El modelo minero metalífero de Santa Cruz goza de prestigio nacional e internacional.

LU12: ¿Cómo transita el cierre de año la minería santacruceña?

G T: Fue el rubro menos afectado en pandemia. El punto de inflexión fue el acierto de la gobernadora (Alicia Kirchner) cuando encaró la gestión para que se declare la actividad como trabajo esencial. En el primer decreto presidencial no estaba y se paralizaron los seis yacimientos mineros de la provincia.

Luego, trabajamos en el protocolo y reactivamos la actividad. En 2020 -comparado con 2019- se produjo al 82% de nuestra capacidad. Se perdió sólo un 18% y este año recuperamos los valores.

No es casualidad que AOMA cerró una paritaria por encima del 50%. Ningún gremio puede acordar ese incremento salarial si no hay previsibilidad en lo que vendrá, tampoco las empresas tienen previsto recuperar los niveles de inversión.

En Santa Cruz, el 21,5% del empleo privado registrado viene de la actividad minera

Es un reflejo que el sistema funciona muy bien en producción y exploración. Tenemos dos proyectos en exploración que están en estudio con muy buenos resultados en el Macizo del Deseado.

Esto permite aumentar el nivel de reserva y extender la vida útil de los yacimientos. Nuestro modelo funciona muy bien. Tiene que ver con el trabajo día a día en lo administrativo y controles ambientales, además de las articulaciones gubernamentales con las localidades que abonan a la Licencia Social. Escenario al que se suma el gremio.

El Macizo del Deseado tiene dos proyectos en exploración con buenos resultados

Además, el commodity acompañó con los valores. Hay viento a favor en la minería y hay que aprovecharlo.

LU12: Proveedores aumentó el número, pero hay una deuda pendiente. ¿Cómo marcha ese trabajo para el 2022?

GT: Trabaja la Secretaría de Comercio en ese aspecto. El Ministerio de Producción tomó la determinación de trabajar de manera articulada estos aspectos. El desarrollo de proveedores es una política de mediano a largo plazo.

Se tomó una decisión política hacia dónde vamos. Cumplir esos objetivos muchas veces demanda más de cuatro años que es lo que dura una gestión. De todos modos, se trabaja sobre seguro, se afianza este modelo a lo largo del tiempo y todo lo que hagamos hoy se verá en dos o tres años.

Lo importante es darle continuidad a la política minera que tiene la provincia de Santa Cruz, independientemente de quienes estén en los cargos.

LU12: Diputados legislará un proyecto para coparticipar las regalías mineras. ¿Qué mirada tiene?

G.T: Fui diputado de 2015 a 2019 y presenté un proyecto de ley de coparticipación en 2016. Nunca se trató. Es más importante determinar para qué se pretende coparticipar, al solo hecho de proclamar que se deben coparticipar las regalías.

El modelo actual de minería funciona muy bien, entonces ¿por qué vamos a cambiarlo? Recibimos regalías que van al Tesoro de la Provincia, luego las áreas que corresponden determinan cómo se determinan esos fondos.

Provincia controlando los protocolos en tiempos de pandemia.

En paralelo tenemos el Unirse, otro gran acierto de nuestra gobernadora. Santa Cruz es ejemplo en el mundo de cómo funciona. Estos aportes voluntarios a un fideicomiso se discuten en el mundo. Cuando hablamos con los inversores nos felicitan por cómo se maneja.

Lo que digo es que, si esos fondos van a llegar a los municipios para desarrollar infraestructura, podría estar de acuerdo. Ahora, si lo que necesitan los intendentes es caja para financiar la superpoblación que tienen y no pueden cubrir los déficits, no estaría tan de acuerdo