Tevez sigue en Boca y donará todo su contrato para la lucha contra la pandemia

Carlos Tevez, desde su campo en Maipú, rompió el silencio en Radio La Red. Fue una semana con turbulencias en el mundo Boca: Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, integrantes del Consejo de Fútbol del Xeneize, afirmaron que Tevez era un ex jugador en diciembre cuando asumió Jorge Amor Ameal como presidente.

El Apache, astuto y sin subirse al ring, sostuvo que si Boca quiere ganar la Copa Libertadores, tienen que tirar todos para el mismo lado y le restó importancia a las declaraciones. Aunque por supuesto no le cayeron bien y dijo que esos temas se hablan puertas adentro.

Se sacaron demasiadas conjeturas durante la semana sobre la renovación de Tevez. Diego Tevez, su hermano, avisó en Twitter que el apache hablaría hoy. “Mañana te abandonó Netflix. Radio todo el día”, soltó. Y Tevez apareció y despejó todas las dudas que estaban en la órbita. “Sigo en Boca. El contrato es hasta diciembre”, afirmó.

Y agregó: “Lo que cobre del próximo contrato lo voy a donar para la gente que necesita la vacuna o a ollas populares. Yo no quiero ver nada de plata, quiero que vaya a destino”.

Tevez no esquivó temas y también habló sobre Juan Román Riquelme (un hombre que no necesita presentación). “Yo a Román no quiero molestarlo, y él lo mismo conmigo. Estamos bien y acá vamos todos juntos, vamos a pelear la Copa Libertadores”, dijo el Apache. Y tocó el tema sobre el regreso del fútbol. “No podemos pensar en entrenar y jugar cuando se está muriendo gente”, afirmó. Además dejó abierta la posibilidad de un retiro en el exterior.

Entre todo el barro, el Apache salió limpió. Hace tres meses no declaraba públicamente y eligió el momento justo para disipar todas las dudas sobre su renovación. Y en una fecha especial para el hincha de Boca: se cumplen nueve años del descenso de River a la B Nacional