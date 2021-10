Tildaron de "clasista" al polémico comentario de un relator deportivo hacia L-Gante

Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, generó la polémica en los últimos días luego de que se cancelara un show que iba a dar en Venado Tuerto, Santa Fe, por una extensa lista de exigencias que el cantante de 21 años solicitó para su camarín.

Según publicaron en el listado, el creador de la Cumbia 420 pedía -además de los equipos de sonido- una PlayStation 5, una TV LED de 55 pulgadas o superior, bebidas alcohólicas de alta gama, dos pack de agua mineral natural, dos packs de energizante Monster o Red Bull, tabla de quesos y fiambres, sándwiches de miga, catering de pizza, hamburguesas o comidas rápidas, y muchos ítems más.

En las redes hubo todo tipo de repercusiones, pero en una publicación del diario La Nación en Twitter sobre este tema, el comentario de un relator deportivo sorprendió a los internautas.

El periodista Martín Perazzo respondió al artículo titulado "La increíble lista de exigencias de L-Gante para su camarín que obligó a cancelar un show", y colocó irónicamente: "¿Algún libro en especial?".

Si bien lo habría hecho en tono de broma, los usuarios tuiteros no se la dejaron pasar: "No sos investigador del Conicet. No pretendas burlarte de nadie querido"; "Clasismo explícito"; entre otras respuestas.

Por otro lado, la cuenta de Facebook llamada "La Lupa en los Medios", que hace un análisis sobre lo que sucede principalmente en los diarios, criticó duramente: "Después se disculpará o dirá que le robaron la cuenta, como hacen los cago..."