Una por una, todas las medidas que anunció Sergio Massa para trabajadores, jubilados y PyMEs

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, compartió por redes sociales las medidas para recomponer los bolsillos de los trabajadores y los jubilados; aliviar las cuentas de las PyMEs, y ofrecer regímenes especiales a las economías regionales. Según pudo confirmar La Opinión Austral, la batería de decisiones que se conoció este domingo sería el principio y habrá más a lo largo de la semana a través de los ministros de cada área alcanzada.

El ministro-candidato anunció la puesta en marcha del nuevo programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas, que tendrá por objetivo ayudar a PyMEs, trabajadores, monotributistas, jubilados y sectores de la economía social. Las medidas comprenden beneficios, créditos y quitas de impuestos, señaló Massa.

El mensaje

“A lo largo de hoy (por el domingo) te voy a ir contando las medidas que tomamos para cuidar a las familias argentinas. Argentina tiene un préstamo con el Fondo Monetario Internacional desde el 2018, que obligó en los últimos días a una devaluación de nuestra moneda. Y además una sequía, la peor de nuestra historia, que lastimó nuestras reservas y nuestras cuentas, pero que además golpeó la economía de muchas familias”, anticipó el ministro.

Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas. pic.twitter.com/B0J1oliWQZ — Sergio Massa (@SergioMassa) August 27, 2023

En esa línea, agregó: “Hoy les vamos a contar a Pymes, jubilados, a trabajadores, monotributistas y a los sectores de la economía social y los grupos que dependen de apoyos del Estado cómo vamos a ir compensando el daño que generó esta situación. El objetivo central es que cada uno de los sectores de la economía tenga el apoyo del Estado y que cada uno de los organismos públicos y ministerios, a lo largo de esta semana, cuente en detalle cómo te van a alcanzar los programas de beneficios, de créditos o de quita de impuestos”.

Las principales medidas

Confirmó que habrá suma fija no remunerativa para trabajadores del sector formal de sueldos de hasta $400.000, a pagarse en dos cuotas en septiembre y octubre. Absorbible por paritarias. Para las microempresas, el Estado asume el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones del 100% y para las Pymes en un 50%.

Además se anunció créditos de hasta $400.000, a través de la ANSES, similares a los de los jubilados, pero con una tasa de interés equivalente al 50% de la del mercado.

Sube el refuerzo a jubilados y pensionados de la mínima a $37.000. Así en septiembre el haber mínimo será de $124.000, entre sueldo y refuerzo, llevando el incremento interanual al 147%. Aumenta el tope de devolución del IVA en los consumos con tarjeta de débito a $18.000.

Créditos para PyMEs; beneficios de rebajas impositivas a empresas que acuerden sendero de precios; tres regímenes de promoción de exportaciones para economías regionales, PyMEs y cerealeras con valor agregado para reforzar reservas; créditos para consumo, y tasa subsidiada para bajar deuda a las empresas.

Beneficios para Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar

En lo que respecta a los anuncios, Massa anticipó que habrá una ayuda adicional de 20.000 pesos para los beneficiaros del programa Potenciar Trabajo que "se pagará en dos tramos de 10.000 pesos en septiembre y otro tanto en octubre" y destacó que "esa ayuda alcanza a 1.300.000 beneficiarios y que tiene por objetivo también la protección y el cuidado de los sectores más vulnerables".

En línea con la ayuda social, el responsable de la cartera económica explicó que se va a reforzar la Tarjeta Alimentar con un incremento adicional en dos cuotas mensuales, con el siguiente detalle:

Para las familias con un hijo: $10.000.

Para las familias con dos hijos: $17.000.

Para las familias con tres hijos: $23.000.

El jefe del Palacio de Hacienda enfatizó que "además, terminado el refuerzo, la tarjeta alimentar aumentará un 30%".

Medidas para jubilados y pensionados

También se anunciaron medidas de ayuda para el sector pasivo y el ministro afirmó que "los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán un refuerzo de $37.000 en los meses de septiembre, octubre y noviembre, lo que elevará a $124.000 el monto total que percibirán a partir del próximo mes".

Además, comentó que en el caso de las compras que realicen con tarjeta, "les vamos a devolver en la tarjeta misma hasta $18.000 de reintegro del I.V.A por las compras que realizan".

Medidas para monotributistas

Más adelante, Massa dijo que "los monotributistas de las categorías A, B, C y D no pagarán por 6 meses el componente tributario de este gravamen", al tiempo que añadió que "además, para todos los monotributistas, habrá un acceso a crédito por hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado".

Massa también destacó que "se pondrá en marcha el monotributo productivo para la incorporación a la economía formal de los trabajadores independientes que están en la economía informal".

Medidas para fomentar las exportaciones

El ministro también dio a conocer un nuevo programa de 770 millones de dólares para prefinanciación de exportaciones, a través de líneas del Banco de la Nación Argentina (BNA) y del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE).

El jefe del Palacio de Hacienda detalló que de este total 550 millones de dólares serán canalizados a través del BNA y los 220 millones de dólares restantes, por intermedio del BICE.

Otra de las medidas anunciadas fue la eliminación de los derechos a la exportación para una serie de productos de las economías regionales, con valor agregado industrial como el vino, el mosto, el arroz, el tabaco, la producción forestal, y la cáscara de citrus, entre otras.

"Todos los productos que tienen un proceso de industrialización para las exportaciones, van a tener retenciones cero a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado", enfatizó el ministro.

Medidas para el sector agro

Dentro del ámbito rural, Massa dijo que se lanzó "un nuevo programa de siembra para trigo y maíz con entrega de hasta 5 TN de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con la compañía YPF Agro".

El responsable de la cartera económica señaló que "vamos a continuar con el programa Puente al Empleo, para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para quienes tomen trabajo en el sector rural, manteniéndose durante un año los planes".

Massa presentó un nuevo "Programa de Incremento Exportador y dijo que para los productos como la harina, el aceite y el pellet de soja vamos a dar la posibilidad de disponer del 25% de las divisas para comprar transitoriamente poroto de soja para procesar, manteniendo los puestos de trabajo de las plantas industriales y generando valor agregado en nuestro complejo industrial sojero".

Medidas para estabilizar los precios

Finalmente, en relación a los precios, el ministro ratificó la vigencia de un acuerdo de precios para 53.000 productos de primera necesidad, con un incremento de 5% mensual hasta fines de octubre con más de 425 empresas.

Massa dijo que se trata de un "sendero del 5% con más de 400 empresas que representan más de 53.000 productos de higiene y alimentos de primera necesidad de la canasta de los argentinos".

El ministro enfatizó también que habrá "cero aumento de combustibles hasta el 1° de noviembre y cero aumento de medicamentos hasta el 1° de noviembre"

Massa sostuvo que "para este programa ponemos un beneficio del 6% del total de impuestos que pagan las empresas en descuento del IVA y del impuesto a las ganancias de cada una de esas empresas"