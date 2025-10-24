Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La previa del clásico riogalleguense por el Torneo Regional Federal Amateur tomó temperatura al aire de LU12 AM680. Con los dos equipos recién salidos de sus estrenos —Boxing empató con Escorpión y Bancruz igualó como visitante frente a Deportivo Esperanza—, el defensor Julio Lezcano y el volante Leandro Hernández compartieron sensaciones, recorridos y una certeza que atraviesa a la Patagonia: en esta fase, los detalles valen puntos.

Lezcano, una de las incorporaciones del Albiverde, subrayó el impacto del contexto y la hoja de ruta que diseñó para el duelo de hoy. “El clima es para los dos; tarde o temprano uno se acostumbra“, señaló, y marcó una prioridad táctica: “La fortaleza es mantener el arco en cero. En algún momento llega el gol, pero si el equipo está bien trabajado y sabe lo que quiere, esa tranquilidad se siente adentro de la cancha”. Con 1,89 m y pasado como delantero en sus inicios, no ocultó su peso en las áreas: “La pelota parada siempre es una carta; se puede ganar o perder en una sola jugada“.

Julio Lezcano, Boxing Club. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Del lado Bancario, Hernández ubicó el proceso del Bancario y el rol de un plantel en crecimiento. “Es un equipo nuevo, con muchos jóvenes de 15 a 23 años, con ganas de competir y dejar a Bancruz bien alto“, dijo. Sobre el debut en El Calafate, fue al hueso: “Arrancamos ganando, nos empatan de pelota parada; volvimos a ponernos arriba y nos igualaron al final por un error general. La cancha estaba difícil, pero era para los dos y no es excusa”. En cuanto al mercado, aportó nombres propios para la recta corta: “Estas semanas se sumaron Bautista Uviedo y Tomás Cortés; también llegaron Maximiliano Díaz y Mauro Becerra (desde Hispano) y Kevin Marshall de la Liga Independiente. Se adaptaron bien, el grupo es bárbaro”.

Leandro Hernández, Bancruz. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La adaptación al césped sintético y al viento se coló como eje compartido. Lezcano, que pasó por el ascenso y viene de climas muy distintos, lo resumió en simple: “El sintético tiene otra velocidad y otro pique; es tiempo y costumbre“. Hernández, con rodaje también en futsal, explicó el equilibrio que exige el doble frente: “Uno siempre trata de dar lo mejor en cancha grande; el club está primero“.

El contexto competitivo empuja a ambos a ajustar fino: Boxing necesita mayor volumen de pases para sostener la posesión; Bancruz, capitalizar la presión y el recambio que le aporta su base juvenil. El común denominador, repetido en la charla, es la concentración en las jugadas quietas y la templanza para navegar semanas cortas y viajes largos.

El clásico de Río Gallegos por el Regional se jugará el sábado a las 15:00, en la cancha del Boxing Club (Emilio “Pichón” Guatti). Con tribunas movilizadas y expectativas de partido cerrado, el margen para el error vuelve a ser mínimo. En este torneo, los cruces se deciden por detalles: mantener la calma, ganar las segundas pelotas y hacer valer cada balón detenido.