Tragedia del Ejercito en Neuquén: “quieren lavarse las manos” culpando a la conductora Luego que la fiscal Inés Gerez informó que se formularan cargos contra la conductora del camión que desbarrancó en San Martín de los Andes, los familiares de los soldados muertos cuestionaron la decisión de la fiscalía. Reiteraron la responsabilidad de los jefes del regimiento.

Luego que la fiscalía decidiera imputar a la conductora del camión militar que desbarrancó en San Martín de los Andes, los familiares de las cuatro víctimas fatales salieron al cruce y aseguraron que “quieren lavarse las manos”. Además, reiteró la responsabilidad de los jefes del regimiento y la representación del abogado Fernando Burlando.

La fiscal Inés Gerez, que lleva adelante la investigación por el vuelco y desbarranque del camión del Ejército que en septiembre cayó a un precipicio y causó la muerte de cuatro soldados, informó que la próxima semana formularán cargos a la conductora del vehículo por homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, cuya pena prevista es de 3 a 6 años.

La fiscal manifestó que, tras los resultados de las pericias, “estamos barajando la posibilidad de que el accidente se haya producido por una impericia en la conductora del mismo”, porque, según los testimonios de los soldados sobrevivientes que iban en el vehículo “todos dan cuenta de una maniobra de sobrepaso a otro vehículo que venía adelante y que ahí empieza a perder el control del rodado”.

La resolución de la fiscalía provincial había sido anticipada por Andrés Gutiérrez, el tío de Óscar Morales, una de las víctimas fatales. “Estamos totalmente en desacuerdo”, dijo en diálogo con el programa radial “Arranquemos” de Rio Negro Radio.

Los familiares de las víctimas hacen énfasis en el estado del camión en el que se trasladaban los soldados ya que era un Mercedes Benz modelo L 1518 fabricado en 1982.

“Los subieron a un camión de la década de los ochenta y los tiraron por un barranco”, manifestó la madre de Morales en una oportunidad. Además, aseguró que había dos camionetas 0 km y dos camiones nuevos.

En este sentido, el tío de Óscar Morales cuestionó “¿Por qué no se utilizaron lo dos camiones nuevos y por qué este?”. Además, habló sobre las pericias, que habían arrojado “que los líquidos hidráulicos están bien”, según la fiscal Inés Gerez. Ella agregó que existía una diferencia de registro de frenos, pero “esta pequeña falla de frenos no incidía, no fue una causal”.

Morales explicó “ese camión estuvo dos o tres días ahí volcado, no pueden decir que un camión que estuvo tres días tirado estaba apto y que los fluidos estaban bien”. “Cuando un camión vuelca, los fluidos se caen”, agregó.

Por último, comunicó que están planeando realizar otra movilización pronto, aunque no está confirmada la fecha.

“Vamos a seguir exigiendo la destitución de los verdaderos responsables. Si es que tiene algo de culpa, tiene el 1% y el 99% restante la tienen los jefes”, afirmó Andrés Gutierrez y reiteró el pedido de la destitución del Jefe del Regimiento, del segundo jefe y el jefe encargado del transporte.