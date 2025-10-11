Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos niñas fallecieron este sábado en Villa Serrana, Córdoba, tras un incendio en un dormitorio contiguo a una iglesia evangélica. Las víctimas son una beba de un año y una nena de cinco, integrantes de una delegación religiosa proveniente de Uruguay. Formaban parte del grupo de la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús, de Barros Blancos.

El fuego se originó alrededor de las 15:30 en el templo, situado entre las calles Coquena y Viracocha. Otra menor, de diez años, detectó el incendio y alertó rápidamente a los adultos presentes. A pesar de la reacción inmediata, las llamas se propagaron con gran rapidez.

Además del trágico fallecimiento de las dos pequeñas, dos mujeres resultaron heridas. Ambas recibieron atención médica en el lugar y fueron trasladadas a un centro de salud, donde permanecen internadas bajo observación.

El hecho movilizó a la Dirección de Bomberos, el Servicio de Emergencias 107, Defensa Civil y la Policía de Córdoba. Sergio Cravero, jefe de Bomberos a cargo del operativo, dijo que, si bien lograron contener las llamas antes de que se extendieran a otras construcciones, no se pudo evitar el fatal desenlace para las dos menores.

Por el momento, se desconoce el origen del siniestro. Especialistas continúan trabajando en la zona afectada para determinar si se trató de una falla eléctrica o el mal funcionamiento de algún artefacto dentro de la habitación.