Un episodio de extrema gravedad conmovió este lunes a Mendoza. Una estudiante de 14 años había ingresado armada con un revólver a la Escuela Manuel Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, y efectuó al menos dos disparos. Tras estar atrincherada durante 5 horas en una aula, la estudiante menor de edad entregó el arma. Fuentes cercanas confirmaron que fue trasladada a un Hospital de la zona y que se encontraba con tratamiento psicológico previo.

Según informaron fuentes policiales, la joven es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis y había ingresado al edifico escolar solicitando la presencia de la profesora de matemáticas “Raquel” con quien se la escucho en vídeos visiblemente enojada. Tras los tiros, se había atrincherado en un aula, lo que generó una inmediata intervención de las fuerzas de seguridad.

El establecimiento fue evacuado de manera paulatina, mientras personal de la Policía de Mendoza y Bomberos rodeó la zona. También, se había dispuesto el traslado de equipos especializados en negociación que finalmente fueron quienes lograron resolver la situación sin que pase a mayores

De acuerdo a las primeras versiones, la adolescente habría sido víctima de bullying en los últimos días a raíz de la circulación de un video. El caso se encuentra bajo investigación y mantuvo en vilo a toda la comunidad mendocina.