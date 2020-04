Tras ir por los supermercados, Grasso va a controlar almacenes de barrio

Luego de que el Gobierno Nacional decretara que las autoridades municipales tendrán el poder “de fiscalización y control” de precios en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia por coronavirus, la gestión local, a cargo del intendente Pablo Grasso, ya está dando sus primeros pasos en tal sentido.

Teniendo en cuenta que el presidente, Alberto Fernández, advirtió que las subas injustificadas no se dieron "ni en las productoras de alimentos ni en los grandes supermercados, sino en los distribuidores y negocios de cercanía", fue por allí por donde arrancó el Municipio de Río Gallegos.

Así fue como en la mañana de este viernes sus funcionarios salieron a repartir folletos brindando información sobre la "lista de precios sugeridos y máximos". La fase de difusión hace foco, en una primera instancia, en las grandes cadenas de supermercados y en los distribuidores, pero luego tienen previsto recorrer también los barrios riogalleguenses.

Así publicó La Opinión Austral en su edición impresa del 11 de abril el operativo de control de precios de la Municipalidad de Río Gallegos.

Por la tarde, pasado el mediodía, los inspectores, junto al mismo Pablo Grasso en persona, acompañados por el diputado Eloy Echazú, salieron a fiscalizar los precios en las góndolas.

Primero a informar

En diálogo con La Opinión Austral, el jefe de Departamento de Inspecciones de Comercio, Ariel Sergio Rivera, contó que "estamos saliendo a hacer una primera etapa de difusión en cadenas de supermercados y distribuidoras", detalló.

Invitan a los vecinos a denunciar aumentos por WhatsApp. FOTO: JOSÉ SILVA

Al respecto, el funcionario comentó que "ya contamos con la base del trabajo que ha realizado la Secretaría de Comercio de la provincia y ahora nos abocaremos a realizar las directivas" establecidas en el decreto nacional que les da facultades a los intendentes a aplicar sanciones a comercios que no cumplan con los precios máximos.

Teniendo en cuenta que se deben respetar los valores que regían antes de que se declarara la emergencia sanitaria, Rivera explicó que en caso de que haya incumplimientos, "se elaborarán actas y se notificará al Ejecutivo Provincial, que es quien puede clausurar".

Inspectores de la gestión local recorrieron las góndolas. FOTO: JOSÉ SILVA

Además, colaboradores de la Municipalidad realizaron encuestas en las puertas de los supermercados para conocer cómo está funcionando el patrón de consumos, esto quiere decir si las medidas implementadas funcionan y no complican a los consumidores.

El jefe comunal encabezó el operativo de control de precios junto al diputado por Pueblo de Río Gallegos Eloy Echazú.

En este sentido, el relevamiento consideró los horarios en los que trabajan los comercios y la iniciativa que establece días para comprar, en base a la terminación par o impar del número del DNI.

Luego llegó el control

Con barbijo puesto y la lista de precios en mano, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, salió a controlar él mismo las góndolas de los comercios de la capital junto a su equipo de trabajo.

La primera parada de la inspección fue una de las sucursales de La Anónima ubicada en el casco céntrico, donde, acompañado por el diputado del Frente de Todos Eloy Echazú; la secretaria de Producción, Moria Lanesan, y el director de Bromatología, Marcos Pineda, recorrieron las góndolas chequeando que se cumpliera el decreto que ordena retrotraer los precios al 6 de marzo.

Además, participaron los concejales Paola Costa, Wilson Flores, Leonardo Fhur y el presidente del Concejo Deliberante, Emilio Maldonado.

Pero luego siguieron todas las dependencias de los supermercados locales e incluso realizaron también el control en el mayorista Diarco.

El sistema de “Precios Claros” instalado por el Gobierno Nacional contempla la fiscalización sobre una larga lista de precios e incluye productos de consumo masivo (alimentos, de tocador y limpieza).

“También, en el caso de los comercios más chicos, preguntamos el porqué de algunos precios, pedimos conocer a qué valor les venden los proveedores porque hay productos que no tiene sentido que cuesten lo que cuestan. Los huevos no vienen de Europa, no puede ser que tengamos tanta diferencia en productos que son provistos en la región o la ciudad”, dijo el intendente.

Y los vecinos pueden denunciar

Además, desde el Municipio lanzaron una línea de WhatsApp por la que se invita a la comunidad a dejar en evidencia los aumentos.

Eloy Echazu y Pablo Grasso en la puerta del supermercado La Anónima. FOTO. José Silva

Las denuncias sobre el incremento indebido de precios podrán hacerse, únicamente a través de mensajes, en el horario de 09 a 15 al teléfono 2966-525768.

"Defendemos el derecho de nuestros vecinos de acceder a precios justos, asegurándolos y evitando la especulación", aseguraron a través de las redes oficiales y agregaron un correo electrónico para consultas y/o denuncias: secretariadeproduccionrg@gmail.com