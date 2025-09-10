Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Gobierno nacional designó nuevos directores en organismos vinculados al Transporte vial, tras el rechazo legislativo a los decretos que proponían el cierre o la reestructuración de áreas dependientes del Ministerio de Economía.
Mediante decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial, se pusieron nuevamente en funciones a los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y se nombraron nuevos titulares para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Nuevos nombramientos
- JST: Federico Suleta fue restituido al frente de la Junta de Seguridad en el Transporte mediante el Decreto 638/2025.
- DNV: Marcelo Campoy continúa como titular, según el Decreto 639/2025.
- CNRT: Carlos Frugoni reemplaza a Edgar Pérez como director, Decreto 640/2025.
- ANSV: Nicolás Dapena Fernández ocupa la dirección que dejó Pedro Scarpinelli, Decreto 641/2025.
Estas designaciones se concretan luego de que el Congreso rechazara la intención del Ejecutivo de cerrar o reconfigurar estos organismos, frenando así la reestructuración que había sido anunciada en julio mediante el Decreto 461/2025.
Cambios en otros organismos
El Ejecutivo también avanzó en nombramientos en otros organismos, tras rechazos parlamentarios:
- INTI: Miguel Ángel Romero fue designado presidente del Consejo Directivo, luego de la renuncia de Daniel Afione, Decreto 642/2025.
- INPI: Carlos María Gallo asumió como nuevo titular desde el 3 de septiembre.
- Secretaría Legal y Administrativa de Economía: Franco Germán Simon fue nombrado Subsecretario Legal, reemplazando a Alejandro Speroni, Decreto 643/2025.
