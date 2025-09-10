Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional designó nuevos directores en organismos vinculados al Transporte vial, tras el rechazo legislativo a los decretos que proponían el cierre o la reestructuración de áreas dependientes del Ministerio de Economía.

Mediante decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial, se pusieron nuevamente en funciones a los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y se nombraron nuevos titulares para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Nuevos nombramientos

JST : Federico Suleta fue restituido al frente de la Junta de Seguridad en el Transporte mediante el Decreto 638/2025.

: Federico Suleta fue restituido al frente de la Junta de Seguridad en el Transporte mediante el Decreto 638/2025. DNV : Marcelo Campoy continúa como titular, según el Decreto 639/2025.

: Marcelo Campoy continúa como titular, según el Decreto 639/2025. CNRT : Carlos Frugoni reemplaza a Edgar Pérez como director, Decreto 640/2025.

: Carlos Frugoni reemplaza a Edgar Pérez como director, Decreto 640/2025. ANSV: Nicolás Dapena Fernández ocupa la dirección que dejó Pedro Scarpinelli, Decreto 641/2025.

Estas designaciones se concretan luego de que el Congreso rechazara la intención del Ejecutivo de cerrar o reconfigurar estos organismos, frenando así la reestructuración que había sido anunciada en julio mediante el Decreto 461/2025.

Cambios en otros organismos

El Ejecutivo también avanzó en nombramientos en otros organismos, tras rechazos parlamentarios:

INTI : Miguel Ángel Romero fue designado presidente del Consejo Directivo, luego de la renuncia de Daniel Afione, Decreto 642/2025.

: Miguel Ángel Romero fue designado presidente del Consejo Directivo, luego de la renuncia de Daniel Afione, Decreto 642/2025. INPI : Carlos María Gallo asumió como nuevo titular desde el 3 de septiembre.

: Carlos María Gallo asumió como nuevo titular desde el 3 de septiembre. Secretaría Legal y Administrativa de Economía: Franco Germán Simon fue nombrado Subsecretario Legal, reemplazando a Alejandro Speroni, Decreto 643/2025.