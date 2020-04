Trotta: "No está en riesgo el ciclo lectivo"

Desde el anuncio a mediados de marzo del presidente Alberto Fernández por el que suspendió la asistencia a clases, se vive una fuerte "incertidumbre vinculadas a las fechas de retomar físicamente a las aulas".

Pero, según dijo el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a los micrófonos de LU12 de Río Gallegos, "no es una incertidumbre sólo en la Argentina, ocurre lo mismo en países de la región y en Europa. He conversado con ministros de Europa la semana pasada y estamos tratando de generar una mirada común de lo que serán los desafíos del campo de la educación frente a esta prueba impensada que transita el sistema educativo".

Trotta, junto a los ministros de las provincias durante la 95° Asamblea del Consejo Federal de Educación.

Estamos ante un desafío impensado que se vincula a repensar la educación y la pedagogía a la distancia, y a partir de allí, una vez que tengamos la certeza de cuándo podremos volver a las aulas, pensamos coordinar con las provincias y con las principales académicas y las organizaciones sindicales, los pasos que hay que dar para poder robustecer a nuestro sistema educativo", adelantó respecto al análisis de la situación a futuro.

Al ser consultado sobre un posible corrimiento del ciclo lectivo, el titular de la cartera educativa sostuvo: "no veo ese camino como la solución" y reconoció que "puede ser que tengamos que pensar el fortalecimiento de días de clases en los años subsiguientes, pero la sociedad argentina, pasada la pandemia va a necesitar un respiro".

Por eso, destacó "el esfuerzo de los maestros que trabajan a la distancia las propias familias" y ante la necesidad de tomar decisiones insistió en la idea de "analizar con las provincias en detalle el momento que transita la sociedad en general y garantizar la salud, pero también los aprendizajes".

En ese contexto, aclaró que cuando finalice el aislamiento obligatorio "no serán meses perdidos. Es una situación atípica" y recordó que "no es que estamos frente a un conflicto gremial y que no se han dictado clases".

"Se trabaja con mucho esfuerzo, tanto lo que está haciendo el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz como otras provincias, los maestros, las maestras y el propio gobierno nacional", ponderó y anumeró las distintas plataformas puestas a disposición de docentes y alumnos: "tenemos 14 horas de televisión por día, 7 horas de programas de radio, 7 millones de cuadernos distribuidos, las páginas online".

Por eso, sostuvo que "debemos mirar la trayectoria de los estudiantes, robustecer nuestro sistema educativo, pero no es que esté en riesgo el ciclo lectivo", subrayó